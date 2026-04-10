Sunt ultimele ore ale misiunii spaţiale Artemis II. Totul decurge conform planului: suntem în epoca de aur a călătoriilor spaţiale, au anunţat membrii echipajului într-o legătură video cu membrii Congresului american.

Doar recordul de viteză stabilit de Apolo 10 în 1969 nu poate fi bătut - viteza cu care se deplasează capsula Orion fiind sub cei 39.968 de km pe oră. Acţiunile din ultima zi a expediţiei sunt dedicate măsurilor de întoarcere în siguranţă pe Pământ. Reintrarea în atmosferă şi amerizarea în largul Pacificului sunt estimate pentru această noapte.

