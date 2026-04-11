Video Momentul în care capsula Orion aterizează în apele Pacificului. Misiunea Artemis II a stabilit un nou record

După mai bine de un milion o sută de mii de kilometri parcurși în nici 10 zile și după ce au bătut recordul lui Apollo 13, fiind oamenii ajunși la cea mai mare distanță de Pământ, cei patru astronauți din misiunea Artemis II s-au întors acasă întregi și nevătămați. Expediția istorică s-a încheiat azi-noapte, cu o amerizare perfectă, drept la țintă. Echipajul, din care a făcut parte pentru prima dată în istorie și o femeie, a survolat partea nevăzută a Lunii și a orbitat de două ori în jurul Pământului.

de Silvestru Dragoş Ioan

la 11.04.2026 , 20:02

9 zile, o oră, 32 de minute și 15 secunde. Departe de casă, departe de familie și de prieteni, departe de Terra. Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover și Jeremy Hansen au fost primii oameni care au părăsit orbita Pământului, de la misiunea Apollo 17 din 1972.

"Este misiunea pentru întreaga umanitate, o misiune pentru toți", a spus Lori Glaze, Administrator Asociat Adjunct NASA.

"Sunt atât de entuziasmată! E o etapă majoră. Echipa mea s-a pregătit și a muncit foarte mult și sunt mândră de ei", a spus directorul de aterizare și recuperare al NASA, Liliana Villarreal.

Prima femeie care a călătorit în jurul Lunii, primul afroamerican și întâiul astronaut canadian. Fiecare cu povestea lui, uniți de aceeași misiune. Cei patru astronauți au făcut survolul Lunii și au văzut partea nevăzută a satelitului natural al Terrei. Călătoria istorică s-a încheiat, cu bine, în apele Pacificului. Capsula Orion a atins Mach 35 - de 35 de ori viteza sunetului.

Misiunea Artemis II a stabilit un nou record, depășind performanțele Apollo 13: a atins 406.771 de kilometri distanță față de Pământ.

artemis ii artemis 2 nasa
