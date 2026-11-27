Sofija Lindmark a renunțat la meseria de infirmieră, a obținut o diplomă în programare și a petrecut aproape șase luni în căutarea unui loc de muncă. Acum lucrează din nou în sistemul medical. Nu este singura în această situație. Dezvoltarea inteligenței artificiale îi afectează tot mai mult pe tinerii absolvenți din domeniul IT, potrivit Kollega .

A studiat pentru o meserie râvnită de tineri. După peste 700 de candidaturi, s-a întors la vechiul job - Instagram/ sofijalindmark

În toamna anului 2022, Sofija Lindmark și-a luat concediu de la locul de muncă de infirmieră. După mai mulți ani de încercări, fusese admisă la programul de studii la care visa: dezvoltare software. Studiile de programare în .NET s-au dovedit dificile, mai ales pentru o mamă singură. Însă atât studenții, cât și profesorii erau încrezători. Viitorul părea promițător.

Sofija Lindmark își amintește: "Ni se spunea: "Doamne, nici nu veți apuca să terminați studiile. Angajatorii sunt disperați să vă recruteze, mai ales pe voi, femeile programatoare"".

Dificultăți în găsirea unui loc pentru a face practică

Lucrurile nu au stat însă așa. Când a început să își caute primul stagiu de practică, denumit LIA în cadrul instituțiilor de învățământ profesional superior, Sofija a întâmpinat dificultăți. În cele din urmă, a obținut un stagiu la o organizație nonprofit, fără să beneficieze de îndrumarea unui coordonator.

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Al doilea stagiu de practică a avut loc la o companie mai mare, dar nu s-a concretizat într-o ofertă de angajare. Data absolvirii se apropia, iar Sofija Lindmark a început să aplice la cât mai multe locuri de muncă. A continuat să facă acest lucru timp de aproape șase luni. În total, spune ea, a aplicat la "undeva între 700 și 800 de posturi".

În toamna anului 2024, situația nu mai putea continua astfel. Sofija Lindmark avea o familie de întreținut. A aplicat pentru un post de infirmieră și a obținut imediat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Tot mai greu să găsești un loc de muncă în industria IT

Povestea Sofijei este una dintre multele asemenea cazuri. Proaspeții absolvenți din domeniul IT întâmpină dificultăți tot mai mari în accesarea pieței muncii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Suedia (SCB). Industria IT se remarcă în analiza comparativă realizată de SCB.

Ana Andric este expertă în politici economice în cadrul organizației patronale Techsverige. O mare parte dintre companiile la care Sofija Lindmark și alți programatori încearcă să se angajeze sunt membre ale acestei organizații. Andric spune că firmele au devenit mai selective: "Așa se întâmplă de obicei în perioadele de recesiune economică, când concurența pentru locurile de muncă devine mai mare. Angajatorii pun mai mult accent pe experiență în procesul de recrutare".

Instituția a constatat, de asemenea, că tot mai puțini proaspeți absolvenți lucrează în "sectoarele economiei expuse inteligenței artificiale".

"Inteligența artificială îi poate face pe dezvoltatorii cu experiență mai productivi, prin eficientizarea sarcinilor care erau îndeplinite anterior de programatorii juniori. Desigur, acest lucru poate face mai dificil accesul la posturile pentru începători. Însă nu putem stabili amploarea fenomenului", a explicat Ana Andric.

German Bender, economist și director de cercetare în cadrul centrului de analiză sindicală Arena, evidențiază alte două posibile explicații: munca de la distanță îi avantajează pe angajații cu mai multă experiență, iar companiile de tehnologie au angajat prea multe persoane în timpul pandemiei.

"Locurile de muncă din IT reprezintă un domeniu în care ipotezele privind impactul inteligenței artificiale s-ar putea confirma. Dar asta nu înseamnă că situația va rămâne la fel în viitor. Când studiam la Institutul Regal de Tehnologie (KTH), mulți spuneau că este o prostie să urmezi studii în domeniul IT din cauza bulei speculative din acest sector. Astăzi, oameni alături de care am studiat ocupă funcții de conducere la Spotify și Google", a spus Bender.