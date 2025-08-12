Antena Meniu Search
Un avion a lovit la aterizare mai multe aeronave şi s-a aprins ca o torţă, pe pista unui aeroport din Montana

Un avion de mici dimensiuni a lovit la aterizare mai multe aeronave aflate pe pista unui aeroport din Montana. În urma impactului a izbucnit un incendiu. Pasagerii aflați în avion au reușit să se evacueze.

Redactia Observator

12.08.2025 , 09:26
Un avion a lovit la aterizare mai multe aeronave aflate pe pista unui aeroport din Montana - X

Accidentul s-a produs luni pe aeroportul orașului Kalispell din Montana. Un avion mic, în care se aflau patru persoane, a provocat un incendiu de proporții la aterizare.

O anchetă preliminară a arătat că pilotul a pierdut controlul, prăbușindu-se pe pistă, potrivit AP. Ulterior, avionul a lovit mai multe aeronave parcate. Avioanele lovite au luat foc, iar incendiul s-a extins la iarba din împrejurimi.

Pasagerii au reușit să iasă singuri pe pistă după ce avionul s-a oprit. Doi au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la aeroport, au transmis autoritățile locale.

Avionul fabricat în 2011 venea din Pullman, Washington, potrivit Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

