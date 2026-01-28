Ajit Pawar, vicepremierul statului indian Maharashtra, cel mai bogat din țară, și-a pierdut viața miercuri, alături de alte patru persoane, în urma prăbușirii avionului charter în care se aflau, a transmis autoritatea de reglementare a aviației, citată de Reuters, informează News.ro.

Vicepremierul celui mai bogat stat indian a murit într-un accident aviatic, alături de alți patru oameni - X/ @kaajukatlee

Pawar, care provenea dintr-o familie cu tradiţie în politică, se îndrepta spre regiunea sa natală pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale, au relatat mass-media.

Doi membri ai personalului său şi doi membri ai echipajului se aflau, de asemenea, la bordul avionului, a declarat Direcţia generală a aviaţiei civile.

"Nicio persoană de la bord nu a supravieţuit", a adăugat aceasta într-o declaraţie iniţială.

Articolul continuă după reclamă

Pawar a susţinut Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi în guvernul statului, conducând o facţiune care s-a separat în 2023 de Partidul Naţionalist din Congres, aflat în opoziţie.

Imaginile video au arătat valuri de fum ridicându-se din unele dintre resturile în flăcări ale avionului, împrăştiate pe un câmp deschis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mass-media a informat că avionul lui Pawar, care zbura din capitala financiară Mumbai, a încercat să efectueze o aterizare de urgenţă în bastionul familiei din Baramati, la 250 km distanţă, unde urma să facă campanie electorală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰