Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române, aflat în misiune NATO, a doborât marți o dronă ucraineană deasupra Estoniei. Ministrul estonian al Apărării a anunțat că este vorba despre o dronă ucraineană de atac care, cel mai probabil, s-a rătăcit în drum spre Rusia. În mai multe zone ale țării a fost declarată alertă aeriană. Amintim că guvernul ţării vecine, Letonia, a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat aceste incidente.

Comunicatul MApN

Ministerul român al Apărării (MApN) a oferit detalii despre misiunea efectuată de aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române în Estonia. "O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți, 19 mai, o dronă în spațiul aerian estonian. Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă" a transmis MApN.

Ce este detaşamentul Carpathian Vipers

Detașamentul "Carpathian Vipers", alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Siauliai, și va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026. Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Anunţul Estoniei

Drona suspectată că aparține Ucrainei a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române, care patrulează deasupra țărilor baltice în misiune NATO, a anunţat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, relatează Reuters.

Potrivit acestuia, drona care a pătruns în spațiul aerian estonian a fost doborâtă în zona lacului Vortsjarv, la circa 80 de kilometri de frontiera cu Rusia. "Este primul caz în care am doborât singuri o dronă", a declarat ministrul. El a precizat că, cel mai probabil, este vorba despre o dronă ucraineană care s-a abătut de la traseu în timp ce se îndrepta spre ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

Și Letonia a emis o alertă aeriană, cerând locuitorilor din apropierea graniței cu Rusia să rămână în case. În zonă au fost trimise avioane ale misiunii NATO Baltic Air Police, a transmis armata letonă.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, inclusiv în zona baltică. Din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns accidental în spațiul aerian al unor state membre NATO precum Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având frontieră cu Rusia.

Letonia, fără guvern în urma unor incidente similare

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia, aminteşte Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina va trimite experți în Letonia pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian al țării.

Şi autoritățile finlandeze au avertizat pe 15 mai cu privire la posibile activități ale unor drone în regiunea capitalei și le-au cerut oamenilor să rămână în case, suspendând timp de trei ore traficul pe aeroportul din Helsinki. Forțele de apărare finlandeze au ridicat de la sol avioane de luptă și au mobilizat servicii de urgență, însă în cele din urmă nu au fost găsite drone.

Georgiana Dulgheru

