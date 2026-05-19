Israelul a ocupat 1.000 de km pătraţi în Gaza, Liban și Siria. Noua strategie de război a lui Netanyahu

Harta teritoriilor ocupate de armata israeliană. Sursa: Financial Times Observator

Ce teritorii a ocupat Israelul în Gaza, Liban şi Siria

În Gaza, armata israeliană a implementat o zonă tampon suplimentară dincolo de așa-numita "Linie Galbenă", care separă teritoriile controlate de Israel de cele aflate încă sub controlul Hamas. Un oficial ONU a declarat că această zonă suplimentară are o adâncime de aproximativ 50-100 de metri. Astfel, cei aproximativ două milioane de locuitori din Gaza sunt concentrați în circa 40% din teritoriul pe care îl aveau înainte de război.

Israelul a continuat să atace și în sudul Libanului. Le-a cerut locuitorilor să părăsească zonele aflate la nord de pozițiile ocupate de armata israeliană. Ministrul Apărării, Israel Katz, a promis că armata va menține controlul până la râul Litani.

În Siria, forțele israeliene au desfășurat raiduri dincolo de pozițiile ocupate în apropierea frontierei, inclusiv una la 50 de kilometri în interiorul teritoriului sirian. Financial Times a calculat prezența militară israeliană pe baza pozițiilor confirmate ale armatei israeliene în zonă. Suprafața controlată este estimată la aproximativ 233 de kilometri pătrați, de la zona strategică a Muntelui Hermon, în nord, până la o fostă bază militară siriană de la Maariyah, aflată la peste 70 de kilometri spre sud.

Armata israeliană (IDF) a refuzat să comenteze calculele Financial Times, dar a precizat că trupele sunt "desfășurate în zone apropiate de frontieră și în diverse zone operaționale". "Desfășurarea lor se realizează în conformitate cu directivele conducerii politice și cu evaluările operaționale permanente ale situației", a transmis armata.

IDF a distrus sate întregi din sudul Libanului

Oficialii israelieni au lăsat clar de înţeles că intenționează să mențină permanent o zonă tampon în Gaza unde au distrus suprafețe vaste de teren de-a lungul frontierei. În schimb, în privința Libanului, mesajele au fost diferite. Netanyahu a spus public luna trecută că forțele israeliene "nu pleacă" de acolo, iar în ultimele săptămâni armata a distrus sate întregi de lângă graniță într-o operațiune pe care ministrul Apărării, Israel Katz, a comparat-o cu "modelul din Gaza". Totuși, diplomații spun că, în discuții private, oficiali israelieni, inclusiv ministrul de Externe Gideon Sa’ar, insistă că Israelul nu are ambiții teritoriale în Liban.

Yaakov Amidror, fost consilier pentru securitate națională al lui Netanyahu, a declarat că se așteaptă ca Israelul să păstreze permanent în Gaza o zonă tampon "între 1,6 și 2 kilometri". El a spus că trupele israeliene vor rămâne în Liban "cel puțin până când Hezbollah va fi dezarmat" - un scenariu despre care oficialii și analiștii libanezi cred că nu va deveni realitate prea curând.

In Siria, Israelul poate fi "mai flexibil" pentru că a creat o zonă tampon pentru a împiedica actori ostili să se apropie de frontieră, nu pentru a combate o amenințare deja existentă, a mai explicat analistul citat. "Depinde foarte mult de acordurile pe care le vom avea cu noul regim", a spus Amidror.

Israelul și Siria au încercat să negocieze un acord de securitate în ultimul an, însă discuțiile s-au blocat din cauza insistenței Israelului de a menține o prezență militară pe teritoriul sirian, potrivit oficialilor sirieni.

Temeri că ocupaţiile vor deveni permanente

Unii analişti spun că multe vor depinde de deciziile președintelui american Donald Trump. "Dacă îi va cere lui Netanyahu să se retragă din sudul Libanului, din Siria sau chiar din Gaza, cred că va trebui să se conformeze", a declarat Michael Milshtein, fost ofițer de informații militare și profesor la Universitatea din Tel Aviv.

În public, oficialii din regiune insistă că nu vor accepta o ocupație israeliană de durată. "Obiectivul nostru este clar: retragerea Israelului", a declarat luna trecută președintele Libanului, Joseph Aoun. În privat însă, oficialii recunosc riscul ca aceste ocupaţii să devină permanente. "Israelul continuă să avanseze pe teritoriul nostru și nimeni nu îi oprește. Vor să rămână pe termen nelimitat și să trateze sudul Libanului ca pe propria curte", a declarat un oficial libanez.

Extremiştii cer colonii în Gaza, Liban și Siria

Aceste temeri au fost amplificate de declarațiile unor figuri ale extremei drepte din guvernul israelian și ale unor lideri ai mișcării coloniștilor, care și-au exprimat ambiții teritoriale dincolo de actualele granițe ale Israelului. Liderii coloniștilor, inclusiv ministrul ultranaționalist de Finanțe, Bezalel Smotrich, au cerut reînființarea coloniilor evreiești în Gaza, iar aproape o treime dintre miniștrii cabinetului Netanyahu au participat în 2024 la o conferință pe această temă. Coloniștii au încercat în repetate rânduri să intre în Gaza, Siria și Liban pentru a stabili acolo o prezență permanentă.

Smotrich a cerut ca râul Litani, care în unele zone se află la aproape 30 de kilometri nord de frontiera de facto dintre Israel și Liban, să devină "noua graniță" dintre cele două țări. Luna trecută, un grup de 20 de parlamentari conduși de un membru al partidului Likud al lui Netanyahu a cerut guvernului să ocupe întreaga zonă de la sud de Litani și să o golească de populația libaneză.

Astfel de poziții rămân minoritare în politica israeliană. Totuși, aceste acțiuni au provocat îngrijorare în statele vecine, mai ales având în vedere extinderea constantă a coloniilor evreiești în Cisiordania după ocuparea teritoriului în 1967.

"Desigur, ideea de a crea colonii în Gaza, Liban și Siria este încă o poziție extremistă și minoritară. Dar ceea ce face acum Israelul în Cisiordania, acum 20 de ani ar fi fost considerat tot o poziție extremistă și minoritară. Asta arată direcția în care merge această societate", a declarat un diplomat arab.

Georgiana Dulgheru

