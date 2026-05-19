Video Copil de 10 ani, la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat într-o intersecție din Timișoara

Impact devastator într-o intersecţie din Timişoara. Un copil de 10 ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în urma unui accident provocat de un tânăr şofer. 

de Iulia Pop

la 19.05.2026 , 14:47
Galerie (4)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Din primele informaţii, copilul rănit nu ar fi purtat centura de siguranţă. Un alt bărbat, pasager în maşina răsturnată, a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

În schimb, şoferii celor două maşini au scăpat nevătămaţi. Testarea a arătat că niciunul dintre ei nu băuse.

Ce spun polițiștii 

Articolul continuă după reclamă

Un bărbat, de 24 de ani, a condus un autoturism pe strada Livezilor dinspre strada Ion Rațiu, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Moise Doboșan, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce circula regulamentar, condus de către un bărbat de 34 de ani.

În urma impactului, au rezultat două victime, respectiv un bărbat de 48 de ani și un minor, de 10 ani, ambii pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 34 de ani.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timisoara accident timisoara
Înapoi la Homepage
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, va câştiga Palme d'Or?
Observator » Evenimente » Copil de 10 ani, la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat într-o intersecție din Timișoara
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.