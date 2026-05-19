Impact devastator într-o intersecţie din Timişoara. Un copil de 10 ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în urma unui accident provocat de un tânăr şofer.

Din primele informaţii, copilul rănit nu ar fi purtat centura de siguranţă. Un alt bărbat, pasager în maşina răsturnată, a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

În schimb, şoferii celor două maşini au scăpat nevătămaţi. Testarea a arătat că niciunul dintre ei nu băuse.

Ce spun polițiștii

Un bărbat, de 24 de ani, a condus un autoturism pe strada Livezilor dinspre strada Ion Rațiu, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Moise Doboșan, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce circula regulamentar, condus de către un bărbat de 34 de ani.

În urma impactului, au rezultat două victime, respectiv un bărbat de 48 de ani și un minor, de 10 ani, ambii pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 34 de ani.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

