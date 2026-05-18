Ancheta în cazul morţii medicului anestezist Cristian Staicu ar putea lua o turnură neaşteptată. Femeia acuzată că l-a ucis a recunoscut fapta, însă susţine că ar fi acţionat în legitimă apărare. Doctorul ar fi încercat să o violeze. Declaraţiile schimbă radical direcţia anchetei, iar avocatul inculpatei a făcut primele precizări despre caz, într-un interviu pentru Observator.

Noi informaţii complică ancheta în cazul morţii medicului anestezist Cristian Staicu, găsit luna trecută înjunghiat şi incendiat în propriul apartament din Bucureşti. Femeia de 39 de ani a recunoscut că l-a atacat, însă apărarea vorbeşte acum despre un posibil gest de legitimă apărare. Avocatul inculpatei susţine că, înaintea crimei, între cei doi ar fi început o ceartă, din cauza unui presupus abuz sexual.

"Există presiuni, există o relație intimă anterioară, există o relație care durează de minim 2 ani de zile și, într-adevăr, există și un episod sexual petrecut în ziua incidentului, care nu a fost consensual. Este un dosar dificil, mai ales dacă organul de anchetă refuză să

administreze probe atât pentru inculpată", spune Andrei Dima, avocatul femeii.

Anchetatorii confirmă că între doctorul de 72 de ani şi femeia acuzată exista o relaţie. Totuşi, spun specialiştii, violenţa extremă din noaptea tragediei nu seamănă cu tiparul unei crime comise cu premeditare. Pentru prima dată public, apărarea vorbeşte şi despre motivul care ar fi declanşat conflictul.

"Ce dorim să arătăm sau încercăm să probăm este chiar teza prezentată de inculpată, în sensul în care a existat un conflict, a existat un atac și, în urma acesteia, avem o legitimă apărare", spune Andrei Dima, avocatul femeii.

Surse din anchetă spun că, pentru femeia de 39 de ani, șocul a fost atât de puternic, încât după incident a avut nevoie de tratament medical, prescris de medicii psihiatri.

În ultimii 20 de ani, Cristian Staicu lucrase ca medic anestezist la spitalul Lahovari. Cu doar trei zile înainte să fie ucis, îşi terminase ultima gardă şi îşi luase rămas-bun de la echipa medicală.

