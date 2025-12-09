Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un avion rusesc de transport militar An-22 s-a prăbușit la nord de Moscova. Toți membrii echipajului au murit

Un avion An-22 aparținând Ministerului rus al Apărării s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord de Moscova, relatează presa rusă. La bord se aflau cinci membri ai echipajului și doi pasageri, potrivit primelor informații. Incidentul a fost confirmat oficial de autorități.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 13:06
Un avion rusesc de transport militar An-22 s-a prăbușit la nord de Moscova. Membrii echipajului ar fi murit Imagine ilustrativă - Profimedia Images

Încă un incident aviatic în Rusia: un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo. Potrivit unor informații neoficiale, la bord se aflau cinci membri ai echipajului și doi pasageri, toți decedați în urma tragediei. Tragedia a avut loc în zona lacului de acumulare Uvod, iar fragmente ale aeronavei au fost găsite atât pe mal, cât și în apă. Se pare că An-22 efectua un zbor de rutină după recentă reparare.

Avionul s-a prăbușit în regiunea Ivanovo în timpul unui zbor de test după reparații, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova. "Astăzi, în regiunea Ivanovo, în timpul unui zbor de verificare după reparații, s-a prăbușit un avion militar de transport An-22. Aeronava a căzut într-o zonă nelocuită. O echipă de căutare și salvare a fost trimisă la locul prăbușirii pentru a stabili soarta echipajului", a declarat Ministerul rus al Apărării.

Echipajul a încercat până în ultimul moment să îndepărteze aeronava de zonele locuite pentru a evita o catastrofă mai mare. Era ultima aeronavă operațională de acest tip din Forțele Armate ale Federației Ruse. A efectuat primul zbor în 1974 și fusese retras din dotarea activă în vara anului 2024.

Articolul continuă după reclamă

Catastrofa a avut loc în jurul orei 12:00. Potrivit martorilor oculari, avionul a început brusc să se dezintegreze în aer, iar fragmentele fuselajului s-au prăbușit în lacul de acumulare Uvod, lângă satul Ivankovo. Trupurile victimelor, precum și cutiile negre ale aeronavei urmează să fie recuperate de scafandri.

Avionul An-22 "Antei" este cel mai mare avion turbopropulsor din lume intrat în serviciu în 1969. Este un avion militar greu, folosit pentru transportul de echipamente și trupe.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

avion prabusit rusia incident aviatic
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri externe » Un avion rusesc de transport militar An-22 s-a prăbușit la nord de Moscova. Toți membrii echipajului au murit