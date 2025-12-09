Un avion rusesc de transport militar An-22 s-a prăbușit la nord de Moscova. Toți membrii echipajului au murit
Un avion An-22 aparținând Ministerului rus al Apărării s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord de Moscova, relatează presa rusă. La bord se aflau cinci membri ai echipajului și doi pasageri, potrivit primelor informații. Incidentul a fost confirmat oficial de autorități.
Încă un incident aviatic în Rusia: un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo. Potrivit unor informații neoficiale, la bord se aflau cinci membri ai echipajului și doi pasageri, toți decedați în urma tragediei. Tragedia a avut loc în zona lacului de acumulare Uvod, iar fragmente ale aeronavei au fost găsite atât pe mal, cât și în apă. Se pare că An-22 efectua un zbor de rutină după recentă reparare.
Avionul s-a prăbușit în regiunea Ivanovo în timpul unui zbor de test după reparații, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova. "Astăzi, în regiunea Ivanovo, în timpul unui zbor de verificare după reparații, s-a prăbușit un avion militar de transport An-22. Aeronava a căzut într-o zonă nelocuită. O echipă de căutare și salvare a fost trimisă la locul prăbușirii pentru a stabili soarta echipajului", a declarat Ministerul rus al Apărării.
Echipajul a încercat până în ultimul moment să îndepărteze aeronava de zonele locuite pentru a evita o catastrofă mai mare. Era ultima aeronavă operațională de acest tip din Forțele Armate ale Federației Ruse. A efectuat primul zbor în 1974 și fusese retras din dotarea activă în vara anului 2024.
Catastrofa a avut loc în jurul orei 12:00. Potrivit martorilor oculari, avionul a început brusc să se dezintegreze în aer, iar fragmentele fuselajului s-au prăbușit în lacul de acumulare Uvod, lângă satul Ivankovo. Trupurile victimelor, precum și cutiile negre ale aeronavei urmează să fie recuperate de scafandri.
Avionul An-22 "Antei" este cel mai mare avion turbopropulsor din lume intrat în serviciu în 1969. Este un avion militar greu, folosit pentru transportul de echipamente și trupe.
