Un avion Su-34 ar fi fost doborât de ucraineni cu PATRIOT. Locul prăbuşirii, neclar

Un avion rusesc ar fi fost doborât de o rachetă trasă de pe sistemul PATRIOT deasupra Mării Negre, lângă Insula Şerpilor. 

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 07:56

Un canal de Telegram afiliat cu Forţele Aeriene Ruse, a publicat o postare care sugerează pierderea unui avion de vânătoare. Conform imaginilor, aeronava care decolase de la o bază aeriană, a zburat pe o rută neobişnuită, venind la 10 km de Odesa. Apoi, a făcut o întoarcere bruscă în jurul Insulei Şerpilor şi s-a prăbuşit în Marea Neagră. Echipajul ar fi murit în urma impactului, însă întreg incidentul nu a fost încă confirmat oficial.

Primele relatări susțineau că Su-34 Fullback opera în sprijinul atacurilor cu rachete și bombe ghidate ale aviației tactice ruse, activă frecvent în regiunea Mării Negre. Conform acestor rapoarte, avionul ar fi fost distrus în timpul misiunii, iar echipajul nu a supraviețuit.

Ulterior, informații actualizate apărute pe canale open-source ucrainene și ruse au pus sub semnul întrebării locul incidentului. Potrivit acestor surse, aeronava nu ar fi fost doborâtă deasupra sudului Ucrainei sau Mării Negre, ci s-ar fi prăbușit pe teritoriul Rusiei, în regiunea Kursk. Chiar și în acest scenariu, moartea celor doi membri ai echipajului este confirmată, potrivit Defense Blog.

Mai mulți bloggeri militari ruși apropiați Ministerului Apărării, precum și unele publicații pro-Kremlin, au recunoscut pierderea avionului și decesul echipajului, fără a oferi însă detalii despre cauza prăbușirii sau locația exactă a incidentului.

Su-34 este un avion de atac conceput pentru lovituri de precizie pe distanțe lungi împotriva țintelor terestre și navale. Aeronava a devenit una dintre principalele platforme folosite de Rusia pentru lansarea de rachete și bombe ghidate asupra pozițiilor ucrainene și infrastructurii critice, inclusiv din afara razei apărării antiaeriene.

Unele surse ruse și ucrainene au afirmat anterior că avionul ar fi fost doborât de un sistem Patriot furnizat de Occident, însă autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial tipul de armament utilizat. Aceste afirmații rămân, în acest moment, neconfirmate.

Incidentul se adaugă pierderilor semnificative suferite de acest tip de aeronavă de la începutul invaziei pe scară largă. Potrivit proiectului de investigații Oryx, cel puțin 40 de avioane Su-34 au fost confirmate vizual ca fiind distruse din februarie 2022, inclusiv un exemplar din varianta modernizată Su-34M.

