Un avion de luptă rusesc Su-30SM s-a prăbușit în Marea Neagră, în zona Insulei Șerpilor. Epava a fost recuperată, însă nu există informații despre soarta piloților, scrie Kyiv Independent . Potrivit serviciilor de informații ucrainene, contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul misiunii, din motive necunoscute.

Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor - Profimedia Images

Avionul ar fi fost dislocat la aerodromurile Saki sau Belbek din Crimeea și făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre. Canalul pro-Kremlin Fighterbomber a confirmat indirect pierderea aeronavei printr-o fotografie cu mesajul: "Și de fiecare dată, la revedere pentru totdeauna. Când pleci pentru o clipă...", potrivit The Moscow Times.

Su-30SM este un avion de generația a patra, multifuncțional, dezvoltat de Irkut Corporation. Poate efectua misiuni aer-aer și aer-sol, transportând până la 8.000 kg de arme și fiind capabil de realimentare în zbor. Rusia are aproximativ 130 de astfel de avioane în serviciu, fiecare evaluat la circa 50 de milioane de dolari.

Pe 4 august, un atac cu drone al SBU asupra aerodromului Saki a distrus un Su-30SM, a avariat altul și a lovit trei bombardiere tactice Su-24, precum și un depozit de muniție.

