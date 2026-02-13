Un bărbat căutat de 16 ani de poliție a fost prins la JO de iarnă. Venise să susţină echipa slovacă de hochei

Un slovac, căutat de 16 ani de poliţie, a fost prins şi arestat la Milano, scrie presa italiană. Bărbatul de 44 de ani venise să susţină naţionala Slovaciei la hochei pe gheaţă, aflată la debut olimpic.

Individul a fost identificat în momentul în care s-a cazat în cartierul Baggio. Nu era la prima vizită în Italia, însă pe numele lui fusese emis, în 2010, un mandat de arestare şi trebuia să execute o pedeapsă de 11 luni și 7 zile de închisoare pentru furt.

În timpul unei vacanţe anterioare în Italia, slovacul a fost găsit vinovat pentru o serie de furturi din magazine. După alerta transmisă de hotelul la care se cazase, carabinierii au intervenit și l-au arestat.

Ulterior, a fost dus la penitenciarul San Vittore din Milano pentru a-și executa pedeapsa. Nu este exclus ca, după atâția ani petrecuți în afara Italiei, acesta să nu fi știut că pe numele său exista încă un mandat activ.

Între timp, naționala masculină de hochei pe gheață a Slovaciei a debutat cu dreptul, învingând Finlanda cu 4-1 și urcând pe primul loc în grupa B, aceeași din care face parte și Italia, care urma să joace împotriva Suediei. Slovacia va trebui însă să se descurce cu un suporter în minus.

