Ţara care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani. "Infracţiune de adult, pedeapsă de adult"

Camera Deputaţilor a aprobat joi un proiect de lege introdus de preşedintele argentinian Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani, înainte de a fi examinat de Senat.

Acest proiect de lege, care a primit cu 149 de voturi pentru şi 100 contra, îşi propune să modifice un sistem existent din 1980, Argentina având cea mai mare vârstă a răspunderii penale în America de Sud. În majoritatea ţărilor subcontinentului este de 14 ani, iar în Brazilia şi Ecuador este de 12 ani.

Vârsta răspunderii penale este vârsta sub care un minor nu poate fi tras la răspundere penală pentru acţiunile sale şi, prin urmare, nu poate fi judecat. Această dezbatere parlamentară vine după o serie de incidente sordide care au implicat adolescenţi.

Cel mai recent caz a avut loc în decembrie în provincia Santa Fe, când doi adolescenţi de 14 şi 15 ani, au torturat şi înjunghiat mortal un alt tânăr de 15 ani. Opoziţia a denunţat adoptarea forţată, argumentând că, în timpul examinării în comisie, majoritatea experţilor, printre care avocaţi pentru protecţia copilului, s-au opus acesteia.

De asemenea, aceasta a subliniat timpul insuficient acordat închisorilor pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare a noilor norme, precum şi bugetul alocat, în opinia lor inadecvat.

"Politicienii ar trebui să se asigure că acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepţionale", dar închisoarea le este propusă "pentru a răspunde la problemele copiilor şi adolescenţilor săraci care nu au găsit un stat capabil să le ofere ceea ce au nevoie", a declarat deputata din opoziţia peronistă Victoria Tolosa Paz în timpul dezbaterii.

Majoritatea din jurul preşedintelui Milei a desfăşurat o vastă campanie media, promovată de senatoarea şi fost ministru al securităţii Patricia Bullrich, sub sloganul "Infracţiune de adult, pedeapsă de adult".

"Dacă o persoană se află în faţa altei persoane care a luat decizia de a o răni, a o vătăma sau a o ucide, la 14 ani înţelege că este greşit şi trebuie să aibă consecinţe. Asta se numeşte infracţiune", a declarat deputatul majorităţii Ramiro Gutiérrez, apărând proiectul de lege.

În Franţa, un minor poate fi tras la răspundere pentru o infracţiune comisă de la vârsta de 13 ani şi, prin urmare, poate fi urmărit penal în faţa unui judecător pentru minori sau a unui tribunal pentru minori.

