JO 2026. Încep Jocurile Olimpice de iarnă, la Milano Cortina. Julia Sauter va fi portdrapelul României

Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe vineri, la Milano-Cortina cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la 21:00 (ora României), o ediție care se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției.

Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi reprezentând peste 90 de comitete olimpice naționale vor concura în cele 116 probe pe gheață și pe zăpadă, la opt sporturi și 16 discipline sportive.

Vedetele care vor participa la ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere va implica artiști de renume internațional care vor participa la un spectacol uimitor, printre care vedeta americană Mariah Carey, câștigătoarea de cinci ori a Premiilor Grammy, câștigătoarea Globului de Aur, artista italiană Laura Pausini, starul muzicii italiene Andrea Bocelli, actorul și producătorul Pierfrancesco Favino și actrița italiană Sabrina Impacciatore. Spectacolul ceremoniei este realizat de compania Balich Wonder Studio, coordonatorul ceremoniei fiind Marc Balich.

Parada delegațiilor și aprinderea vasului olimpic vor rămâne momentele de referință ale ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Deși Jocurile se deschid oficial la 6 februarie, competițiile au început din 4 februarie (curling dublu mixt). Primele medalii olimpice vor fi acordate sâmbătă 7 februarie.

Medaliile pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 sunt realizate de Monetăria de stat italiană, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), care este și sponsor oficial al Jocurilor Olimpice și Paralimpice Milano-Cortina 2026. Distincțiile au două fețe împletite, simbolizând apogeul călătoriei sportivilor și a celor care-i însoțesc, discurile sunt realizate de IPZS din materiale reciclate recuperate de la companiile care reciclează deșeuri și vor avea un înalt grad de calitate.

Un total de 1.146 de medalii sunt produse pentru olimpici pentru a fi acordate în cele 195 de evenimente, din care câte 245 sunt dedicate locului I (aur), locului II (argint) și locului III (bronz), iar câte 137 sunt realizate pentru sportivii paralimpici pentru fiecare din cei care ocupă locul I (aur), locul II (argint) și locul III (bronz).

Trei state vor debuta la Jocurile Olimpice de Iarnă, la ediția din acest an, de la Milano-Cortina: Benin, Guineea-Bissau și Emiratele Arabe Unite. La 29 ianuarie, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că a aprobat participarea a 13 sportivi din Rusia și 7 din Belarus care vor concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina în calitate de sportivi individuali neutri, fără purtarea drapelului și fără intonarea imnului lor național, potrivit olympics.com.

Italia a mai găzduit de două ori Jocurile Olimpice de iarnă, la Cortina d'Ampezzo (26 ianuarie și 5 februarie 1956) și la Torino (10-26 februarie 2006). Este prima ediție a Jocurilor Olimpice desfășurată în mandatul actualei președinte a Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, care a preluat conducerea CIO la 23 iunie 2025.

Ștafeta torței olimpice se va încheia pe 6 februarie, după o călătorie de 12.000 de kilometri prin cele 110 provincii ale Italiei, în care a fost purtată de 10.001 de persoane. Joi seara, torța olimpică a fost purtată la Milano de antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu.

Mascotele oficiale ale Jocurilor de la Milano-Cortina 2026 sunt Tina (mascota olimpică) și Milo (mascota paralimpică). Tina este prescurtarea de la Cortina, iar Milo este prescurtarea de la Milano. Perechea va fi acompaniată de șase fulgi de zăpadă, numiți ''Flo'', care simbolizează spiritul olimpic.

România, reprezentată de 29 de sportivi

România va fi reprezentată la cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de 29 de sportivi, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor locui în șase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive. Cei șapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.

România a obținut o singură medalie în istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz, prin echipajul de bob două persoane alcătuit din Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

