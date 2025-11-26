Cadavrele a doi alpiniști , dintre care unul era din Statele Unite, au fost recuperate după ce au căzut de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă. Bărbații făceau parte dintr-un grup de patru persoane care escalada Muntele Cook, la 3.724 de metri înălțime, când au căzut de pe o creastă.

Doi alpiniști au murit încercând să escaladeze cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă - Profimedia

Salvatorii au fost alertați în jurul orei 23:20 (10:20 GMT) luni, iar o echipă de căutare și salvare i-a localizat pe doi membri ai grupului, nevătămați, în noaptea de marți, au declarat autoritățile locale. Elicopterele au continuat căutările pe tot parcursul nopții și i-au găsit pe cei doi alpiniști dispăruți marți dimineață devreme. Cadavrele lor au fost recuperate în jurul prânzului.

„Putem începe acum procesul de aducere a acestor bărbați acasă la familiile lor”, a declarat inspectorul detectiv Vicki Walker într-un comunicat. „Aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați în operațiunea de salvare. Aceasta este o perioadă dificilă, în special pentru familiile celor doi alpiniști.”

Vicki Walker a subliniat, de asemenea, că unul dintre alpiniști era cetățean american. La rândul său, Consiliul pentru Siguranța Montană din Noua Zeelandă (o organizație care își propune să reducă accidentele și decesele în activitățile în aer liber din Noua Zeelandă) a declarat într-un comunicat de presă că unul dintre bărbații decedați era un ghid montan calificat la nivel internațional, „un membru respectat și apreciat al comunității ghizilor”. Celălalt era clientul său, potrivit Mediafax.

În ultimele decenii, zeci de alpiniști au murit pe Muntele Cook, unde căderile de pietre sunt frecvente, iar avalanșele comune la altitudini mari. Multe altele au pierit în parcul național din jur, cunoscut pentru munții și ghețarii săi.

