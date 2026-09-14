Clădirile se scufundă și crapă în această capitală europeană. Fenomenul periculos care le afectează

Valurile de căldură din această vară au provocat probleme neobișnuite într-o capitală europeană. În timp ce școlile au fost închise din cauza caniculei, iar șinele de tren s-au deformat din cauza temperaturilor ridicate, locuitorii au început să observe schimbări și la propriile case: pe pereți au apărut crăpături în zigzag, ușile s-au blocat, iar ferestrele s-au deformat.

În Londra și în alte zone din sud-estul Angliei, căldura și lipsa ploilor favorizează un fenomen numit tasarea terenului. Solul se usucă, se contractă și își schimbă structura, iar clădirile construite deasupra pot începe să se lase. "Tasarea terenului este unul dintre cele mai distrugătoare riscuri geologice cu care se confruntă în prezent Marea Britanie", avertizează un reprezentant al British Geological Survey.

Problema este legată și de tipul de sol pe care este ridicată Londra. O mare parte din oraș se află pe teren argilos. Atunci când este umed, argila absoarbe apa și se umflă. În perioadele foarte calde și uscate, pierde apa și se contractă. Fenomenul devine periculos atunci când solul nu se retrage uniform sub fundația unei case. Clădirea se poate deplasa sau înclina, iar în pereți pot apărea fisuri.

Situația este agravată și de vegetație

În perioadele de secetă, rădăcinile caută apă în profunzime și pot ajunge sub case, de unde absorb umezeala. Solul se usucă și mai mult, iar riscul de tasare crește. Casele mai vechi sunt deosebit de vulnerabile, deoarece multe au fundații mai puțin adânci. Mai mult de jumătate dintre locuințele din Londra au fost construite înainte de 1945.

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Potrivit datelor companiei de asigurări Aviva, în 2030, în anumite zone ale capitalei, până la 100% dintre proprietăți ar putea fi expuse unui risc posibil sau probabil de tasare. Printre zonele vizate se numără Kensington, City of London și Westminster.

Problema nu se limitează însă la Londra. Experții spun că fenomenul se extinde și în alte regiuni ale Marii Britanii, pe măsură ce verile devin mai calde și mai secetoase. "De fiecare dată când avem o vară caldă și uscată, vedem o creștere bruscă a cererilor de despăgubire pentru tasare", spune expertul Bob Gibson.

În 2025, după una dintre cele mai calde veri înregistrate în Marea Britanie, companiile de asigurări au plătit aproximativ 415 milioane de dolari pentru astfel de probleme, cu 10% mai mult decât în anul precedent, scrie CNN.

Iar 2026 ar putea doborî acest record. În al doilea trimestru al anului, asiguratorii au plătit deja peste 97 de milioane de dolari pentru daune provocate de tasarea terenului. Valoarea medie a unei cereri de despăgubire a ajuns la un nivel record de aproximativ 27.000 de dolari.

Experții se tem că situația va deveni tot mai dificilă pe măsură ce temperaturile cresc. Unele companii de asigurări au început deja să majoreze puternic primele sau să refuze reînnoirea polițelor care acoperă tasarea terenului în zonele cu risc ridicat.

Soluții pentru proprietari

În cazul unei case afectate, soluțiile pot varia de la îndepărtarea copacilor și a vegetației din apropierea fundației până la lucrări complexe și costisitoare. În cazurile grave, fundația poate fi consolidată prin injectarea de beton sub clădire.

Potrivit British Geological Survey, în Londra, peste 26% dintre proprietăți ar putea fi afectate de tasare până în 2070 dacă încălzirea globală continuă în ritmul actual. Fenomenul nu înseamnă, de regulă, că locuințele sunt pe punctul de a se prăbuși. Totuși, tasarea poate provoca pagube importante, poate scădea valoarea unei case și poate face vânzarea ei mult mai dificilă.