Un britanic şi-a construit propria insulă din peste 100.000 de sticle. Pe ea are o casă cu 3 etaje. VIDEO

Un artist britanic și-a transformat visul în realitate. Richart Sowa locuiește împreună cu soția și câinele său pe o insulă artificială construită de el din peste 100.000 de sticle de plastic reciclate, în largul insulei Isla Mujeres, din Mexic.

Un britanic construieşte insule din sticle de plastic. Şi-a ridicat şi o casă cu 3 etaje. VIDEO - Sursa: Captură foto Youtube / @CoolestThing

Insula, cunoscută drept Joyxee Island, se află la aproximativ 30 de metri de coasta insulei mexicane din Marea Caraibilor. Potrivit Atlas Obscura, fundația este alcătuită din plase umplute cu sticle de plastic, peste care Sowa a construit o adevărată locuință.

O casă cu trei etaje, jacuzzi și internet, construită pe sticle de plastic

Deși pare greu de imaginat, Joyxee Island nu este doar o platformă plutitoare. Pe insulă se află o casă cu trei etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi, iar locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet.

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Sowa a încercat să transforme insula într-un spațiu cât mai autonom. A amenajat două iazuri pentru înot, o cascadă și o instalație de spălat rufe alimentată de energia valurilor. În plus, cultivă legume și plante aromatice, în încercarea de a face insula cât mai autosuficientă.

Potrivit sursei citate, britanicul a construit inclusiv o barcă din sticle reciclate, cu ajutorul căreia vizitatorii pot ajunge pe insulă și se pot întoarce pe uscat. Ambarcațiunea are o capacitate de opt persoane.

Britanicul a construit şi o barcă din sticle reciclate

Joyxee Island este, de fapt, al doilea proiect de acest fel al artistului britanic. Prima insulă, numită Spiral Island, a fost construită în 1998, după ce Sowa a decis să își urmeze visul de a trăi pe o insulă plutitoare.

Artistul a locuit acolo împreună cu cei doi câini ai săi, însă proiectul a fost distrus în 2005 de uraganul Emily.

După câțiva ani în care a strâns din nou sticle de plastic, Sowa a început construcția unei noi insule, la sfârșitul lui 2007. Joyxee Island a fost finalizată până la sfârșitul anului 2008 și a fost ulterior deschisă pentru vizitatori.

Astfel, ceea ce a început ca un experiment neobișnuit s-a transformat într-un loc în care un om și-a construit propria casă plutitoare, folosind în principal materiale care, în mod normal, ar fi ajuns la gunoi.

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