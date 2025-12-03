Video Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna a adus temperaturi de -26 grade Celsius
Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a adus temperaturi record, în unele oraşe, de minus 26 de grade Celsius şi un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Traficul a fost paralizat, iar sute de incidente au avut loc.
Un şofer şi-a pierdut viaţa, iar altul a stat ore-n şir suspendat la zeci de metri înălţime, după ce camionul său a derapat şi era cât pe ce să cadă de pe un pod.
Momente de groază trăite de un şofer care a ajuns suspendat la peste 30 de metri înălţime, după ce camionul a derapat şi a distrus parapetele unui pod din Virginia de Vest. Mai bine de 5 ore a durat coşmarul până când pompierii au reuşit să-l salveze.
Operaţiunea a fost foarte complexă. Pompierii au ţinut camionul cu cabluri pe care le-au legat de utilaje foarte grele, folosite pentru demolări. Circulaţia, deja îngreunată de zăpadă, a fost oprită, iar şoferii au stat ore-n şir în coloană.
Prima furtună de zăpadă din acest sezon a lovit centrul şi nordul Statelor Unite, iar stratul de omât a ajuns, în apropiere de New York, la 30 de centimetri.
Cele mai mult accidente, peste 600, au fost în Pennsylvania. Aici, temperatura a fost de minus 5 grade Celsius şi s-a format polei.
Ciclonul polar a adus temperaturi record în mai multe oraşe din centrul Statelor Unite. Cel mai frig a fost în oraşul Fargo, unde mercurul din termometre a coborât până la -26 de grade Celsius.
Meteorologii spun că vremea rea va continua şi i-au îndemnat pe cei 50 de milioane de americani afectaţi de valul de frig să încerce pe cât posibil să rămână în case.
