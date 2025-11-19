"Iernile nu mai sunt cum erau odată" auzim tot mai des fraza aceasta şi da, nu o vedem doar noi, ci şi specialiştii. Anul acesta, însă, putem, măcar, spera la un Crăciun alb. Cel puţin la munte, dacă nu şi în restul ţării. Un ciclon din nordul Europei a adus ninsori serioase şi un strat de zăpadă de până la 10 centimetri în regiuni din Transilvania şi Moldova. Şi temperaturile au scăzut brusc cu 10 grade.

La Rânca, turiștii se bucură de prima zăpadă din acest sezon. Mulți au venit special pentru peisajul instagramabil.

Turişti: Este foarte frumos. Acum nu avem ce să facem, momentan, sperăm să deschidă. Vrem să schiem.

Reporter: De când aşteptaţi zăpada?

Turişti: Ne uităm încontinuu de vreo lună. Vreau să mergem cu ATV-urile să ne plimbăm.

Încurajaţi de ninsori, turiştii au şi pus mâna pe telefoane pentru a face rezervări.

"Avem perioada sărbătorilor ocupată 95% şi chiar şi după sărbători. În jur de 20 februarie este primul weekend liber", spune Ionuţ Năgâra, proprietar de pensiune.

"Ofertele sunt neschimbate faţă de anul trecut deşi TVA a crescut", spune Gheorghe Pîrvulescu, cabanier.

Strat de zăpadă de aproape un metru

În Bucegi, pe vârful Omu, stratul de zăpadă este de aproape un metru. Iar autorităţile au anunţat risc de avalanşă. Ninsoarea s-a aşternut şi în nordul Transilvaniei şi în Moldova. În Pasul Palma din Suceava, utilajele au lucrat toată noaptea. În Rarău, s-au închis şi drumuri turistice.

Zăpada a venit şi cu restricţii pe Rarău. Ultimii 5 km din drumul judeţean 175 A drum turistic ce permite doar urcarea maşinilor dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc spre vârful Rarău au fost închişi, accesul fiind posibil până la Mânăstira Sihăstria Rarăului.

Şi în Harghita, zeci de utilaje au fost au ieşit pe teren şi au răspândit 300 de tone de materiale antiderapante.

Peisajul alb nu va dura prea mult. De mâine, temperaturile cresc în toată ţara şi vor depăşi 10 grade Celsius chiar şi în zona montană.

