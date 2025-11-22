Orașul care se pregătește de ciclon: autoritățile închid aeroportul și avertizează populația

Orașul Darwin din Australia a decis sâmbătă să închidă aeroportul internațional ca măsură de precauție înaintea sosirii unui ciclon tropical, prognozat să aducă vânturi violente și posibile inundații în nordul țării, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Fina, un ciclon de categoria a treia, aflat în Golful Van Diemen şi însoţit de rafale de vânt de până la 185 km/h urma să treacă la nord de Darwin, capitala Teritoriului de Nord, sâmbătă seara, având intensitatea unui "ciclon tropical sever", a declarat Biroul Naţional de Meteorologie.

Ciclonul ar urma să lovească Insulele Tiwi şi localitatea Cape Hotham din Teritoriul de Nord, înainte de a ajunge în Darwin. Locuitorii acestui oraş au fost sfătuiţi să "înceapă sau să continue imediat pregătirile, în special să îşi pună în siguranţă ambarcaţiunile şi bunurile", a indicat biroul de meteorologie pe site-ul său.

"Toate zborurile pentru astăzi, 22 noiembrie, sunt anulate", a anunţat Aeroportul Internaţional Darwin într-un mesaj de alertă publicat pe pagina sa de Facebook, adăugând că se aşteaptă o înrăutăţire a condiţiilor meteorologice.

Avertismentul pentru Darwin, care are o populaţie de aproximativ 140.000 de locuitori, trezeşte amintiri dureroase din timpul ciclonului Tracy, care a distrus o mare parte a oraşului în ziua de Crăciun a anului 1974, ucigând 66 de persoane, unul dintre cele mai grave dezastre naturale din Australia, notează Reuters.

Meteorologul Dean Narramore de la serviciul de meteorologie a declarat că nu este de aşteptat ca ciclonul să atingă zona de uscat.

Potrivit prognozelor, ciclonul va aduce "precipitaţii abundente pe arii extinse şi vânturi puternice cu efecte distructive la nivel local" în oraş, a declarat Narramore pentru Australian Broadcasting Corp (ABC). "Rămânând deasupra apei, este probabil ca acesta să îşi menţină intensitatea", a adăugat el.

În martie, ciclonul tropical Alfred a lovit statul vecin Queensland, conducând la închiderea şcolilor şi privând de electricitate sute de mii de locuitori.

