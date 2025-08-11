Un cutremur de 6,1 pe Richter a zguduit din temelii vestul Turciei. Cel puţin o persoană a murit, iar alte zeci au fost prinse sub dărâmături. Clădiri uriaşe şi moschei au fost făcute una cu pământul, iar replicile seismului au semănat şi ele haos. Unda de şoc a fost atât de puternică, încât a ajuns până în Istanbul. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional!

Ora 19:53, nord-vestul Turciei. Camerele de supraveghere dintr-un apartament surpind momentul în care pământul începe să se zguduie cu o forţă înfricoşătoare.

Pe loc se instalează haosul. Districtul Sindirgi, din provincia Balikesir a fost epicentrul seismului. 16 clădiri, dintre care şi moschei, s-au prăbuşit sub ochii localnicilor, iar mai multe persoane au rămas captive sub mormanele de beton şi fier. Cutremurul fost resimțit în mai multe orașe din vestul țării, inclusiv la Istanbul și în orașul turistic Izmir.

A fost identificat un deces în urma cutremurului

"Patru persoane au fost prinse sub aceste dărâmături. Operaţunile de căutare şi salvare s-au încheiat după aproximativ două ore. Din păcate, o persoană scoasă de sub dărâmături şi-a pierdut viaţa" a relatat reporterul CNN Turk Sinan Ağca.

Panica a continuat minute bune cu replicile cutremurului, dintre care una de 4,6 grade pe scara Richter.

"L-am simţit foarte puternic. A fost ca un cutremur de 7. Toţi copiii erau foarte speriaţi. Nu am mai simţit niciodată un cutremur ca acesta în Balikesir. A fost un cutremur foarte puternic. Toată lumea este afară în acest moment şi suntem speriaţi. Sper să nu se mai repete" a spus un localnic.

Cutremurul a adus localnicilor aminte de traumele din trecut

Cutremurul s-a resimţit şi în Bursa. Imaginile postate pe reţelele sociale arată zeci de oameni care fug îngroziţi şi se îngrămădesc pe scările centrelor comerciale, ca să scape de pericol.

Pe reţeaua X, preşedintele Erdogan a transmis un mesaj de condoleanţe şi le-a urat celor răniţi însănătoşire grabnică.

Pentru mulţi, seismul a declanşat traume din trecut: cutremurul din 6 februarie 2023 cu magnitudinea de 7,8 - cel mai grav dezastru din istoria modernă a Turciei. Atunci, peste 53.000 de oameni au murit şi sute de mii de clădiri au fost rase de pe faţa pământului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰