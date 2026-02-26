Profesorul de matematică din Caraş-Severin, care a intrat pe contrasens şi a izbit maşina fostei iubite, a fost reţinut pentru 24 de ore. La început, bărbatul a pus totul pe seama oboselii şi a spus că a adormit la volan. Ancheta a conturat însă un alt scenariu. Femeia obţinuse anterior un ordin de protecţie, iar profesorul purta brăţară de monitorizare.

Camera de bord din maşina victimei a filmat cum profesorul în vârstă de 27 de ani intră pe contrasens pe o şosea din apropiere de Reşiţa. Loveşte vehiculul, apoi îşi continuă drumul. Fosta lui iubită spune că este punctul culminant al hărţuirii care a început după ce l-a părăsit.

Șicanată constant în trafic

"În mod frecvent am fost urmărită de el. De mai bine de o lună, şicanări în trafic. De fiecare dată trăgea cu maşina către mine. Nu era zi să nu tragă şi astăzi s-a întâmplat nefericirea. Nu s-a oprit deloc, nu există nicio frânare, nicio tentativă, nimic. Am evitat cât am putut, nu am avut unde să trag dreapta. Sunt încă în stare de şoc. Mă simt în pericol în fiecare moment", a declarat victima.

Articolul continuă după reclamă

Tensiunile dintre cei doi au început încă din timpul relației. Bărbatul avea, din luna decembrie a anului trecut, brățara electronică de monitorizare. Trebuia să o poarte șase luni, timp în care nu avea voie să se apropie de fosta sa parteneră. Cu dispozitivul pe picior, preda în continuare elevilor matematica.

Foştii parteneri s-au ciocnit în trafic în timp ce fiecare mergea la serviciu.

A fugit de la locul accidentului

După tamponare, individul a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au găsit repede, dar și față de ei a avut un comportament violent. Ancheta oamenilor legii trebuie să stabilească dacă accidentul a fost produs intenționat sau nu.

Profesorul predă matematica la o şcoală din Bocşa şi ar putea fi exclus din învăţământ pentru că mai are o abatere.

"Mustrare scrisă şi sigur că şi în continuare, dumnealui fiind monitorizat, cu siguranţă comisia de etică a unităţii de învăţământ va propune cercetarea dumnealui de către comisia de disciplină", a declarat Ioan Moatăr, purtător de cuvânt Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin.

Profesorul care a lovit intenţionat maşina fostei iubite a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii spun că încălcase deja ordinul de restricţie, iar după impact a fugit de la locul accidentului.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰