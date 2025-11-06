Un director executiv al unei companii farmaceutice s-a prăbuşit în timpul unei conferinţe de presă a preşedintelui Trump în Biroul Oval. Presa a fost rugată să părăsească sala în urma acestui incident.

Incidentul a avut loc în timp ce administrația Trump a prezentat un nou acord cu giganții farmaceutici Eli Lilly și Novo Nordisk, menit să reducă prețurile medicamentelor pentru obezitate și să extindă acoperirea acestora prin programele de asigurări de sănătate.

Cele două tratamente vizate, Zepbound și Wegovy, fac parte dintr-o generație nouă de medicamente GLP-1, folosite tot mai frecvent pentru controlul greutății și reducerea riscurilor metabolice.

Potrivit Casei Albe, începând de anul viitor, medicamentele vor fi incluse în acoperirea programului federal Medicare, iar pacienții fără asigurare vor beneficia treptat de prețuri mai mici.

În prezent, tratamentele costă aproximativ 500 de dolari pe lună pentru dozele mari, iar accesul lor este limitat din cauza acestor costuri ridicate și a acoperirii inconstante de către companiile de asigurări, scrie AP.

Anunțul de joi face parte din eforturile administrației Trump de a reduce costurile medicamentelor și de a răspunde preocupărilor alegătorilor legate de creșterea costului vieții.

Totuși, rămâne neclar cât de mult se vor resimți reducerile la nivelul consumatorilor, întrucât prețurile finale depind de competiția pe piață și de politicile fiecărei companii de asigurări.

