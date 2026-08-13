Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, vicepreşedinte al PNL, susţine că liderul PSD, Sorin Grindeanu, "minte" când spune că partidul este în opoziţie, în condiţiile în care mai multe posturi din administraţia centrală şi locală, unele de conducere, sunt ocupate de social-democraţi.

Oana Gheorghiu, atac la Sorin Grindeanu: Ne minte zilnic cum că PSD e în opoziţie. Aţi aruncat ţara în haos - Profimedia

"Domnul Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziţie'. Sunt sute de posturi ocupate de PSD în administraţia centrală, multe dintre ele de conducere. De cele din instituţiile deconcentrate nici nu are sens să mai vorbim. Nici de posturile din companiile de stat nu are sens să mai vorbim", a scris Gheorghiu, joi, pe Facebook.

Ea l-a acuzat pe Grindeanu că a aruncat ţara "în haos".

"Domnule Grindeanu, dacă tot aţi aruncat România în haos şi dacă tot vă bateţi cu pumnii în piept că sunteţi 'în opoziţie', n-aţi vrea totuşi să vă luaţi toţi PSD-iştii înapoi la partid? Iată cum e PSD 'în opoziţie' astăzi, 13 august:

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- preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară: Alexandru Petrescu - ministru PSD al comunicaţiilor în Guvernul Dăncilă, ministru al Mediului de Afaceri în Guvernul Grindeanu;

- preşedinte Consiliul Legislativ: Florin "altă întrebare!" Iordache - deputat PSD, ministru PSD al Justiţiei în Guvernul Grindeanu;

- preşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Valeriu Zgonea - deputat PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte executiv PSD;

- preşedinte Autoritatea Electorală Permanentă: Adrian Ţuţuianu - consilier judeţean, ministru, senator, preşedinte CJ, secretar de stat etc. din partea PSD;

- vicepreşedinte Curtea de Conturi: Ion Mocioalcă - deputat şi senator PSD;

- director Serviciul de Informaţii Externe: Gabriel Vlase - deputat PSD;

- preşedinte Agenţia Naţională de Integritate: Bogdan Sticlosu - fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose;

- preşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Florian Daniel Geantă - deputat PSD;

- vicepreşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Violeta Tudorie - deputat PSD;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care exercită atribuţiile preşedintelui: Ana-Claudia Ţapardel - consilier general Municipiul Bucureşti, europarlamentar PSD;

- şeful Departamentului pentru Luptă Antifraudă: Bogdan Ionuţ Dinţoi - omul de încredere al ministrului PSD Rovana Plumb, cu fratele asociat de afaceri cu fiul Rovanei Plumb;

- preşedinte Agenţia Naţională pentru Sport: Constantin-Bogdan Matei - ministru şi senator PSD;

- preşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: Bekesi Csaba Lajos - membru PSD, director AJOFM Bihor;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: George Băeşu - deputat PSD, prefect PSD de Vrancea;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: Ioan Oleleu - vicepreşedinte PSD al Consiliului Judeţean Cluj, candidat PSD pentru Camera Deputaţilor;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Vlad Bontea - deputat PSD, vicepreşedinte PSD Mehedinţi;

- director general Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: Marian-Octavian Şerbănescu, director de cabinet ministrul PSD al Transporturilor Felix Stroe, consilier local PSD Constanţa;

- preşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici: Felix Cozma - consilier judeţean PSD, vicepreşedinte PSD Bihor;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei: Gabriel Andronache - consilier de stat al premierului PSD Mihai Tudose;

- preşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: Ionel Tescaru - director general al celebrei Companii PSD de Apă de la Buzău, care mergea la concerte la Viena cu Marcel Ciolacu şi Valeriu Zgonea;

- preşedinte Institutul Naţional de Administraţie: Ioana Melenciuc - simpatizantă PSD, participantă în campanii;

- vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: Daniela Oteşanu - deputat PSD două mandate;

- preşedinte Institutul Cultural Român: Corina Raluca Încrosnatu - vicepreşedintă a Fundaţiei Europene "Nicolae Titulescu" condusă de Adrian Năstase;

- director general Autoritatea Navală Română: Dan-Alexandru Catană, numit de ministrul PSD Ciprian Şerban, angajat la ANR pe vremea când tatăl său, Dumitru Catană, era şeful ANR, numit la rândul său de ministrul PSD Dan Şova;

- director general Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: Daniela Moroşanu - consilier personal şi colaborat al ministrului PSD Rovana Plumb;

- secretar general Autoritatea Vamală Română: Mircea Titus Dobre - deputat PSD, ministru în guvernele Grindeanu şi Tudose;

- director general Agenţiei Naţională de Presă AGERPRES: Claudia Nicolae - consilier personal al ministrului PSD de Interne Carmen Dan".

- preşedintele Camerei Deputaţilor: Sorin Grindeanu, care conduce una dintre camerele Parlamentului 'în opoziţie' fiind", a transmis vicepremierul interimar.