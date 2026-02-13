Un italian distrat şi-a aruncat la gunoi lingourile de aur. Neatenţia l-ar fi putut costa 130.000 €

Caz neobişnuit pentru carabinierii italieni. Autorităţile au avut de căutat lingouri de aur în gunoi. Un bărbat de 57 de ani a aruncat nu mai puţin de 20 de lingouri într-o pubelă şi a realizat abia a doua zi. Norocul a fost că în zonă existau camere de supraveghere, care au ajutat la misiunea de recuperare.

Ghinionistul este un bărbat de 57 de ani din provincia Brindisi. De-a lungul anilor, acesta strânsese o mică avere, cumpărând lingourile de aur pe care le-a depozitat într-o simplă cutie metalică.

La un moment dat însă, din neatenție, a aruncat cutia la un coș de gunoi de pe stradă, fără să-şi dea seama. Abia a doua zi a realizat greșeala făcută și s-a întors de urgenţă la locul respectiv, dar coșul fusese deja golit.

Disperat, bărbatul a cerut ajutorul poliţiei. Oamenii legii au analizat camerele de supraveghere din zonă şi aşa au reuşit să reconstituie traseul maşinii de salubritate care ridicase gunoiul. Apoi, căutările s-au mutat la groapa de gunoi din Ugento, unde fuseseră transportate deșeurile.

Acolo, cu ajutorul angajaților, a început o adevărată operaţiune de căutare. În cele din urmă, cutia cu preţiosul conținut a fost găsită intactă şi restituită proprietarului de drept.

