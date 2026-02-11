Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O româncă de 20 de ani şi-a jefuit iubitul italian de 69 de ani. A primit 5 ani

După un proces care a durat aproape 13 ani, o tânără româncă, stabilită în Italia, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru că și-a drogat și jefuit iubitul bijutier, care are acum 81 de ani.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 13:01
O româncă de 20 de ani şi-a jefuit iubitul italian de 69 de ani. A primit 5 ani O româncă de 20 de ani şi-a jefuit iubitul italian de 69 de ani. A primit 5 ani

Faptele au avut loc în 2013, pe când bijutierul avea 69 de ani, iar românca 20. Anchetatorii au stabilit că femeia și-a adormit victima cu un somnifer strecurat în paharul cu vin, la cină. Apoi, împreună cu tatăl ei, a deschis seiful și a furat bunuri în valoare de 30.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acționat cu sânge rece și răbdare, prefăcându-se că totul este normal până în momentul decisiv: i-ar fi pregătit băutura partenerului, ar fi așteptat ca sedativul să își facă efectul, iar apoi, nestânjenită, ar fi luat tot ce era necesar pentru a duce jaful la bun sfârșit, scrie Treviso Today.

Bijutierul a descoperit furtul abia câteva zile mai târziu. A urmat un proces extrem de lung, care a fost întrerupt de mai multe ori, de pandemie și de un accident al procurorului care a condus ancheta preliminară.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romanca jaf italia inchisoare
Înapoi la Homepage
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Ştiri externe » O româncă de 20 de ani şi-a jefuit iubitul italian de 69 de ani. A primit 5 ani