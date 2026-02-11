După un proces care a durat aproape 13 ani, o tânără româncă, stabilită în Italia, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru că și-a drogat și jefuit iubitul bijutier, care are acum 81 de ani.

Faptele au avut loc în 2013, pe când bijutierul avea 69 de ani, iar românca 20. Anchetatorii au stabilit că femeia și-a adormit victima cu un somnifer strecurat în paharul cu vin, la cină. Apoi, împreună cu tatăl ei, a deschis seiful și a furat bunuri în valoare de 30.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acționat cu sânge rece și răbdare, prefăcându-se că totul este normal până în momentul decisiv: i-ar fi pregătit băutura partenerului, ar fi așteptat ca sedativul să își facă efectul, iar apoi, nestânjenită, ar fi luat tot ce era necesar pentru a duce jaful la bun sfârșit, scrie Treviso Today.

Bijutierul a descoperit furtul abia câteva zile mai târziu. A urmat un proces extrem de lung, care a fost întrerupt de mai multe ori, de pandemie și de un accident al procurorului care a condus ancheta preliminară.

