Un IT-st şi-a dat angajatorul în judecată pentru 166 de ore suplimentare. Ce sumă a obținut în instanță

Un șef al departamentului de IT la o instituție din Spania a câștigat în instanță dreptul de a primi peste 5.600 de euro pentru 166 de ore suplimentare lucrate după un atac cibernetic. Deși conducerea instituției pentru care lucra autorizase orele suplimentare, angajatorul a refuzat să le plătească, susținând că termenul legal pentru solicitarea banilor expirase. Tribunalul Superior de Justiție din Aragon i-a dat însă dreptate bărbatului, scrie Noticias Trabajo .

Totul a început pe 7 iulie 2023, când administrația provincială din Zaragoza a fost ținta unui atac cibernetic. Pentru a remedia problemele provocate de incident, angajații departamentului au fost nevoiți să lucreze peste program. Între 10 iulie și 27 septembrie 2023, șeful departamentului de sisteme informatice a acumulat 166 de ore suplimentare. Pe 26 noiembrie 2024, acesta a solicitat oficial plata orelor lucrate în plus.

Angajatorul a refuzat să îi plătească orele suplimentare

Departamentul de Resurse Umane i-a transmis însă că solicitarea nu mai putea fi acceptată, deoarece termenul legal de un an pentru revendicarea banilor expirase. Instituția a susținut că munca fusese prestată în perioada iulie-decembrie 2023, autorizarea fusese procesată în noiembrie 2024, iar documentele au ajuns la departamentul responsabil abia în 2025.

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Nemulțumit de răspuns, angajatul a decis să își caute dreptatea în instanță. Tribunalul de Primă Instanță din Zaragoza i-a dat câștig de cauză și a obligat administrația provincială să îi plătească 5.605,82 euro pentru cele 166 de ore suplimentare.

Instituția a contestat decizia la Tribunalul Superior de Justiție din Aragon, însă nici de această dată nu a avut câștig de cauză.

Ce au decis judecătorii

Magistrații au stabilit că angajatul a dovedit că a efectuat cele 166 de ore suplimentare pentru a rezolva problemele provocate de atacul cibernetic din 7 iulie 2023. Mai mult, orele lucrate peste program au fost autorizate de superiorii săi, care nu au contestat niciodată numărul acestora.

Judecătorii au explicat că, deși angajații care solicită plata orelor suplimentare trebuie, în mod normal, să prezinte dovezi pentru fiecare zi și fiecare oră lucrată, această cerință poate fi aplicată mai flexibil atunci când există un program de lucru uniform.

"În cazuri precum acesta, este suficient să se demonstreze caracterul uniform al programului pentru a putea deduce că orele suplimentare au fost efectuate în mod obișnuit", au transmis reprezentanții instanței.

În plus, magistrații au stabilit că autorizarea orelor suplimentare, din 26 noiembrie 2024, a întrerupt termenul de prescripție de un an prevăzut de legislația muncii din Spania.

Prin urmare, Tribunalul Superior de Justiție din Aragon a respins recursul instituției și a menținut hotărârea prin care aceasta este obligată să îi plătească angajatului 5.605,82 euro pentru cele 166 de ore suplimentare.