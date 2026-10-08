Paramount, care tocmai a finalizat achiziţia Warner Bros., pregăteşte un nou film din seria "Transformers", al optulea din serie. Producţia va fi realizată de studioul Skydance, sub coordonarea lui Steven Spielberg, care va ocupa funcţia de producător executiv, potrivit unor surse citate de Variety, relatează News.ro.

Un nou film din seria "Transformers" va fi produs la Hollywood, sub coordonarea lui Steven Spielberg - Shutterstock

Regizorul va superviza, de asemenea, toate aspectele creative ale filmărilor cu imagini reale, în colaborare cu producătorul Lorenzo di Bonaventura. El ocupase deja această funcţie în cazul primelor două filme ale seriei.

Steven Spielberg a fost „una dintre primele persoane pe care Dana Goldberg şi Josh Greenstein le-au întâlnit în calitate de noi directori ai studioului după fuziunea dintre Paramount şi Skydance”, a precizat Variety.

Jason Fuchs semnează scenariul poveştii, care se va desfăşura în zilele noastre.

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Deocamdată nu a fost anunţat niciun regizor. Rolul lui Michael Bay, care a regizat primele cinci filme, rămâne necunoscut. În ceea ce-l priveşte pe Shia LaBeouf, acesta nu va reveni în distribuţie. Discuţiile privind ceilalţi actori se află încă la început.

Franciza a încasat deja peste 5,4 miliarde de dolari la box-office-ul mondial de la lansarea primului film, în 2007.