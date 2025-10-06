Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un oraş german, "paralizat" de un fruct. Pompierii au intervenit de mai multe ori

Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenţii ale brigăzii de pompieri din oraşul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunţat pompierii germani, citaţi de DPA.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 16:10
Un oraş german, "paralizat" de un fruct. Pompierii au intervenit de mai multe ori - Un oraş german, "paralizat" de un fruct. Pompierii au intervenit de mai multe ori - Profimedia / imagine ilustrativă

Mirosul fructului de durian, o plantă originară din Asia de Sud-Est, seamănă într-adevăr cu cel al gazelor naturale. Sâmbătă după-amiază, pompierii germani au fost alertaţi şi chemaţi să intervină pentru prima dată la un centru comercial unde mirosul de gaz era puternic, însă măsurătorile lor nu au detectat prezenţa gazelor, iar clădirea nu era racordată la reţeaua de gaze.

Serviciile de intervenţie chemate de mai multe ori

La începutul serii de sâmbătă, serviciile de urgenţă au fost chemate din nou la acel centru comercial, întrucât mirosul de gaze devenise din nou foarte puternic. În timp ce efectuau operaţiuni de căutare în magazinele din zonă, pompierii au descoperit fructele de durian într-un supermarket asiatic. Se presupune că sistemul de ventilaţie al centrului comercial ar fi distribuit mirosul în întreaga clădire.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul unei alte intervenţii într-o clădire rezidenţială desfăşurată sâmbătă seară, pompierii din Wiesbaden au descoperit că tot un fruct de durian era responsabil pentru mirosul de gaze resimţit şi acel imobil.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania pompieri durian fruct
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Ştiri externe » Un oraş german, "paralizat" de un fruct. Pompierii au intervenit de mai multe ori