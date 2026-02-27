După vizita în China, cancelarul Friedrich Merz se va întâlni marţi cu Donald Trump la Washington

Cancelarul german va transmite o poziţie europeană comună pe tema taxelor vamale, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA. Recent, Parlamentul European a decis suspendarea examinării acordului comercial cu Statele Unite, din cauza incertitudinilor apărute după invalidarea de către Curtea Supremă a tarifelor vamale impuse de Donald Trump.

Va fi a doua întâlnire la Casa Albă între Friedrich Merz şi Donald Trump. Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Sebastian Hille, a declarat că cei doi vor discuta în Biroul Oval dimineaţa şi vor lua prânzul împreună, relatează Agerpres, citând AFP. Hille a menţionat relaţiile bilaterale, situaţia securităţii internaţionale şi probleme comerciale şi de concurenţă ca teme cheie ale discuţiilor.

Un punct fierbinte în ceea ce priveşte comerţul între UE şi SUA este în prezent politica tarifară agresivă a lui Trump şi incertitudinea cauzată de recenta hotărâre a Curţii Supreme. Războiul din Ucraina va fi probabil o altă temă importantă între cei doi lideri.

Prima vizită a cancelarului german la Washington a fost la începutul lunii iunie a anului trecut. Atunci, discuţiile dintre cei doi lideri s-au remarcat prin lipsa tensiunilor, comparativ cu întâlnirile Trump-Zelenski sau Trump-Cyril Ramaphosa.

Cancelarul Merz vine după prima sa vizită oficială în China, salutând buna cooperare cu Beijingul, dar subliniind supracapacitatea exportatorilor chinezi, care au câştigat o cotă tot mai mare pe pieţele germane. Merz a vizitat producătorul chinez de robotică Unitree, unde a fost întâmpinat de celebrii roboţi dansatori şi a văzut tehnologia de conducere autonomă din centrul Mercedes-Benz Hangzhou.

