BMW va pune la muncă roboți umanoizi pe linia de producție la o uzină din Germania

BMW vrea să aducă roboți umanoizi în fabricile sale din Germania pentru a reduce costurile cu angajații și a creşte productivitatea. La uzina din Leipzig, în primă fază, mai puţin de 10 roboți vor ajuta pe liniile de asamblare şi la producția bateriilor pentru mașini electrice. BMW a testat roboți similari în SUA. Acolo, timp de 10 luni, roboții au lucrat 10 ore pe zi și au ajutat la producția a peste 30.000 de mașini. Tesla, Hyundai, Toyota, Mercedes și Ford testează și ele roboți umanoizi inteligenți.

BMW a luat această decizie în contextul în care industria auto europeană, aflată în dificultate, se orientează către roboți alimentați de inteligență artificială pentru a reduce costurile cu forța de muncă și a crește productivitatea, relatează Financial Times.

În cadrul proiectului-pilot de la fabrica din Leipzig va fi pentru prima dată când roboții umanoizi sunt utilizați într-o uzină europeană a companiei. Un număr mic de roboți umanoizi, sub zece, furnizați de compania suedeză Hexagon, vor fi utilizați pe liniile de asamblare și în producția bateriilor pentru vehicule electrice, unde angajații trebuie să poarte echipamente de protecție incomode. Proiectul va fi lansat în acest an, după un test programat în aprilie.

Piaţa roboţilor umanoizi ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2050

Articolul continuă după reclamă

BMW se alătură astfel altor producători auto care mizează pe dezvoltarea pieței roboților umanoizi. Morgan Stanley estimează că aceasta va ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2050, în special în China.

Proiectul este similar ca amploare cu un test realizat anul trecut de BMW la uzina sa din Spartanburg, Carolina de Sud. La fabrica din SUA, roboții așezau bucăți de tablă metalică care urmau să fie sudate. Componentele au fost utilizate la peste 30.000 de vehicule. Roboții au lucrat timp de 10 luni, în ture de 10 ore, cinci zile pe săptămână. Sarcina este una deosebit de solicitantă în ceea ce privește viteza și precizia, dar și epuizantă din punct de vedere fizic pentru angajați.

Pe termen lung, BMW ar putea prelua, utilizând roboți umanoizi, și mai multe activități realizate în prezent de furnizori. "Ne oferă oportunitatea de a face intern mai multă producție", a declarat Michael Ströbel, director la BMW.

Tot mai mulţi giganţi auto testează utilizarea roboților umanoizi inteligenţi

Industria auto vede roboții umanoizi ca o soluție atât pentru a moderniza fabricile, cât și pentru a crea o nouă piață de business. Hyundai testează utilizarea roboților umanoizi în fabricile sale, iar divizia sa de robotică, Boston Dynamics, a prezentat în acest an o nouă versiune a robotului umanoid care ar urma să lucreze în uzinele companiei începând cu 2028. Şi Toyota a anunțat săptămâna trecută, că va utiliza roboți umanoizi într-o uzină din Canada.

Mercedes-Benz a început anul trecut să folosească roboți umanoizi în fabrica sa din Berlin pentru a muta materiale dintr-un loc în altul pe linia de producție și pentru a verifica dacă piesele sunt fabricate corect. Iar Ford a făcut teste similare la fabrica sa din Köln. Pentru furnizorii auto, companiile care produc piese și componente și care pierd teren pe piața clasică a mașinilor, robotica este o nouă direcție unde își pot folosi experiența.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰