Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie

Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru câteva ore, fiind lăsat să doarmă. Ratonul a fost eliberat apoi în sălbăticie. Incidentul a fost relatat marți seară de reprezentanții unui adăpost de animale din Hanover.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 08:56
Raton Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie - Facebook

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart mai multe sticle de pe rafuri și a început să bea din ele, notează Sky News.

Cazul a fost investigat de o polițistă a doua zi de dimineață. Ajunsă la fața locului, anchetatoarea a descoperit un culoar plin de sticle de băutură sparte. Raionul emana un puternic iz de alcool.

Băuturile spirtoase au fost cele preferate de ratonul cu pricina

Articolul continuă după reclamă

Ratonul nu s-a atins deloc de vinuri. Ofițera Martin a descoperit animalul dormind adânc și zgomotos în baia magazinului, între toaletă și coșul de gunoi. Suspectul a fost descris drept „foarte intoxicat” de reprezentanții adăpostului de animale din districtul Hanover.

Incidentul a fost relatat, marți seară, de reprezentații adăpostului de animale, pe pagina de Facebook: „Ofițerul Martin l-a prins în siguranță pe banditul nostru mascat și l-a transportat înapoi la adăpost pentru a se trezi din beție înainte de a-l interoga. După câteva ore de somn și fără niciun semn de rănire (în afară de o eventuală mahmureală și alegeri proaste în viață), a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie, sperând că a învățat că spargerea și intrarea prin efracție nu sunt soluția”, se arată postarea publicată de responsabilii adăpostului, potrivit Mediafax.

Camera de supraveghere din magazin nu a surprins incidentul. Animalul a pătruns în clădire prin tavan și a stricat-o.

Reprezentanții magazinului i-au mulțumit anchetatoarei pentru că „i-a oferit musafirului o călătorie trează spre casă”, după ce acesta a acumulat o factură substanțială.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

raton magazin bauturi alcoolice
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri externe » Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie