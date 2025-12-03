Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie
Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru câteva ore, fiind lăsat să doarmă. Ratonul a fost eliberat apoi în sălbăticie. Incidentul a fost relatat marți seară de reprezentanții unui adăpost de animale din Hanover.
Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart mai multe sticle de pe rafuri și a început să bea din ele, notează Sky News.
Cazul a fost investigat de o polițistă a doua zi de dimineață. Ajunsă la fața locului, anchetatoarea a descoperit un culoar plin de sticle de băutură sparte. Raionul emana un puternic iz de alcool.
Băuturile spirtoase au fost cele preferate de ratonul cu pricina
Ratonul nu s-a atins deloc de vinuri. Ofițera Martin a descoperit animalul dormind adânc și zgomotos în baia magazinului, între toaletă și coșul de gunoi. Suspectul a fost descris drept „foarte intoxicat” de reprezentanții adăpostului de animale din districtul Hanover.
Incidentul a fost relatat, marți seară, de reprezentații adăpostului de animale, pe pagina de Facebook: „Ofițerul Martin l-a prins în siguranță pe banditul nostru mascat și l-a transportat înapoi la adăpost pentru a se trezi din beție înainte de a-l interoga. După câteva ore de somn și fără niciun semn de rănire (în afară de o eventuală mahmureală și alegeri proaste în viață), a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie, sperând că a învățat că spargerea și intrarea prin efracție nu sunt soluția”, se arată postarea publicată de responsabilii adăpostului, potrivit Mediafax.
Camera de supraveghere din magazin nu a surprins incidentul. Animalul a pătruns în clădire prin tavan și a stricat-o.
Reprezentanții magazinului i-au mulțumit anchetatoarei pentru că „i-a oferit musafirului o călătorie trează spre casă”, după ce acesta a acumulat o factură substanțială.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰