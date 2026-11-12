Un român a murit îngheţat în propria lui maşină. Stelian se afla în faţa unui spital din Italia

Un român a murit îngheţat în propria sa maşină în faţa unui spital din Brescia, Italia. Alerta a fost dată de nepoata bărbatului, care nu a mai reuşit să dea de Simon Stelian, unchiul ei, în vârstă de 52 de ani.

Omul a murit îngheţat în maşina sa, în parcarea spitalului din Esine. Nepoata îl suna în fiecare zi ca să afle ce face. De o zi însă, unchiul ei nu mai răspundea la telefon, scrie Bescia Today.

Descoperirea tragică

Îngrijorată, femeia a mers în singurul loc în care știa că îl poate găsi: mașina parcată lângă spitalul din Esine, în provincia Brescia. Acolo l-a găsit pe românul care a murit de frig, întins pe spate și învelit în câteva pături, potrivit presei italiene.

Articolul continuă după reclamă

Femeia a sunat imediat la serviciile de urgență. Echipajul unei ambulanțe a Crucii Roșii și medicii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Potrivit primelor cercetări ale carabinierilor și primelor constatări ale medicilor, bărbatul a murit de hipotermie în timp ce dormea. În noaptea respectivă, temperaturile coborâseră sub 8 grade, iar frigul fusese foarte puternic.

Trupul bărbatului a fost predat familiei. Simon Stelian, de origine română, locuia de ceva vreme în Valcamonica. Fără adăpost, își făcuse casa în mașină. Acolo avea să îşi găsească şi sfârşitul.