Video Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal

Un român este în centrul atenţiei în Italia după ce a lovit un adolescent. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fugit pe un teren de fotbal şi a început să-l lovească pe adversarul fiului său de 13 ani. Tănărul a ajuns la spital cu glezna fracturată şi va avea nevoie de consiliere psihologică.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:46

Incidentul a avut loc la finalul unui meci din Super Oscar, un turneu juvenil foarte urmărit în Torino și împrejurimi de peste patruzeci de ani. După fluierul final, pe teren a izbucnit o bătaie între copii: lovituri de picior şi pumni au implicat jucătorii ambelor echipe, potrivit ziarulromanesc.es.

Atunci a fost momentul în care românul a intervenit să îşi apere fiul, spune el.

"Îmi cer scuze pentru reacţia mea, dar realitatea este diferită faţă de cum a fost prezentată. Am intervenit ca să-mi apăr fiul şi i-am dat doar o palmă celuilalt portar", a declarat bărbatul de 40 de ani, de origine română.

Tănărul a ajuns la spital cu glezna fracturată. Potrivit Gazzettei dello Sport, băiatul agresat va avea nevoie de terapie la psiholog.

