Un român din regiunea Cernăuţi luptă de patru ani împotriva ruşilor şi dă asigurări că va rămâne pe front atâta timp cât este nevoie de el.

Un român din Cernăuţi luptă de 4 ani împotriva ruşilor în Ucraina: "Din prima zi sunt pe front"

Vasile Palamariuc are 45 de ani şi este din comuna Voloca. Din prima zi a invaziei ruse, etnicul român a decis să plece pe front, iar acum se află în regiunea Donbas, acolo unde se duc printre cele mai aprige lupte între armatele ucrainene şi cele ruse.

Nu îi este uşor să stea departe de soţie şi de cei doi copii, dar este dispus să reziste. Resimte oboseala, dar îşi trage energiile din dorinţa de victorie, după cum spune el.

"Am luat hotărârea că trebuie să apăr ţara în care m-am născut. Mai ales că sunt şi ofiţer al Armatei ucrainene. Din prima zi, din 24 februarie 2022, sunt pe front. Cel mai greu în această luptă este distanţa între mine şi familia mea. În rest, încet ne descurcăm şi ţinem piept inamicului. Sigur că suntem şi obosiţi de război. Deja sunt patru ani de război. Dar o să fim aici atât cât este nevoie pentru apărarea ţării", a declarat, pentru Agerpres, Vasile Palamariuc.

Articolul continuă după reclamă

În cei patru ani petrecuţi pe linia frontului, el a fost martorul a numeroase scene în care colegii săi au fost ucişi de armata rusă. Asta l-a întărit şi l-a făcut să fie hotărât să lupte până la capăt, "până ce Ucraina îşi va câştiga drepturile călcate în picioare de oamenii lui Putin".

"În timpul unui atac cu drone, un camarad a rămas fără picioare. Atacul m-a vizat şi pe mine, dar am reuşit să supravieţuim şi să scoatem camaradul din zona respectivă, să îl punem la adăpost şi să îi acordăm primul ajutor. Nu scotea niciun zgomot, dar se uita cu ochii deschişi spre cer. Pentru totdeauna mi s-au întipărit în memorie ochii albaştri ce priveau spre cer...", a mărturisit militarul de origine română.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰