Cum s-a schimbat Volodimir Zelenski în cei patru ani de război

De-a lungul celor 1.462 de zile de război în Ucraina, Volodimir Zelenski a trecut prin una dintre cele mai dramatice transformări de imagine ale unui lider contemporan: de la un președinte relativ lipsit de experiență a ajuns un simbol al rezistenței Ucrainei.

Volodimir Zelenski s-a transformat mult în cei patru ani de război. Conflictul nu l-a schimbat doar politic și simbolic, ci și fizic. Comparativ cu imaginile dinainte de 2022, liderul de la Kiev pare mai obosit și mai dur. Are cearcăne mai pronunțate și o expresie mai serioasă și mai tensionată. Zâmbetul larg din perioada pre-război apare mult mai rar. În imaginile din 2021 apare aproape adolescentin la față, în comparație cu chipul întărit de război din 2026.

Dacă înainte era aproape mereu ras și îmbrăcat la costum, acum Zelenski este rar văzut în altceva decât în ținută militară, lucru care l-a deranjat pe Donald Trump la deja faimoasa întâlnire dezastruoasă de la Casa Albă, anul trecut. Abia după acea vizită a început, rareori, să poarte doar un sacou negru simplu la întâlnirile politice.

Și din punct de vedere politic lucrurile s-au schimbat enorm. Dintr-un preşedinte considerat lipsit de experiență politică, a devenit nu doar liderul Ucrainei, ci și imaginea efortului diplomatic al țării. Prezentând războiul ca pe o confruntare între democrație și autoritarism, el a poziționat Ucraina drept o ţară care apără valorile europene și occidentale.

Prin decizia de a rămâne la Kiev pentru a conduce țara, chiar și după ce i s-a oferit să fie evacuat pentru siguranța sa, a devenit un simbol al rezistenței ucrainenilor, care s-au adunat în jurul său. "Lupta este aici. Am nevoie de muniție, nu de o cursă", le-ar fi spus el oficialilor americani în 2022, în timp ce un convoi blindat rusesc se apropia de Kiev.

În cei patru ani de război, ucrainenii au aşteptat aproape religios discursurile sale din fiecare seară, filmate cu telefonul. Însă pe măsură ce războiul a continuat, presiunea economică, oboseala populației și controversele politice, inclusiv proteste legate de blocarea instituțiilor anticorupție și un dosar uriaş de mită în sectorul energetic, şi-au spus cuvântul şi au dus la o scădere a popularității sale.

