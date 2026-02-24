Turista americană Natalie Belluccia spune că o vacanță care trebuia să fie relaxantă s-a transformat în ceea ce pare a fi o "zonă de război", după ce violențele și preocupările legate de securitate din anumite părți ale Mexicului au lăsat-o încarcerată la stațiunea ei, fără un termen clar pentru momentul în care poate pleca în siguranță.

O turistă a rămas blocată în Mexic, după uciderea lui El Mencho: "Este ca o zonă de război" - Profimedia

Belluccia se afla într-o vacanță de o săptămână cu familia ei când baronul drogurilor "El Mencho" a fost ucis duminică, în cadrul unei operațiuni militare mexicane, provocând haos și tulburări între membrii cartelului, mașini incendiate și resturi împrăștiate pe străzi după operațiunea militară mexicană, relatează CBS News.

De altfel, violențele declanșate în Mexic după uciderea lui El Mencho ar putea afecta Campionatul Mondial de fotbal.

Deși situația pare, pentru moment, să se fi stabilizat, rămâne incert dacă autoritățile mexicane vor reuși să elimine complet riscurile de securitate până în iunie, când Mexicul găzduiește, alături de SUA și Canada, meciuri din cadrul turneului final.

Uciderea lui El Mencho a declanşat o criză de securitate la nivel naţional. Autorităţile au adoptat o serie de măsuri de urgenţă, printre care şi amânarea a patru meciuri din Liga mexicană de fotbal, subliniind impactul extins al situaţiei asupra evenimentelor sportive din Mexic.

Autoritățile mexicane au reuşit să-l elimine pe Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie urmărind-o pe una dintre iubitele sale.

Serviciile de informații militare ale Mexicului au urmărit-o pe iubita lui El Mencho Oseguera pentru a-l localiza pe liderul cartelului, ucis apoi în timpul unui schimb de focuri cu poliţia, relatează Financial Times.

Autoritățile mexicane s-au bazat inclusiv pe informații americane pentru a localiza sâmbătă "un asociat de încredere al uneia dintre iubitele lui El Mencho", a declarat luni ministrul Apărării, generalul Ricardo Trevilla Trejo. Persoana respectivă a condus-o pe femeie într-o clădire din Tapalpa, statul Jalisco.

"Acolo, această parteneră s-a întâlnit cu El Mencho, iar pe 21 februarie a părăsit imobilul. Au fost obținute informații potrivit cărora El Mencho a rămas în locație, cu un dispozitiv de securitate. Operațiunea a fost planificată în aceeași zi", a spus ministrul.

Deși nu a făcut public numele femeii cu care s-a întâlnit El Mencho, presa a făcut legătura cu informații scurse în 2022 (Guacamaya Leaks), unde apare drept "parteneră actuală" Guadalupe Moreno Carrillo. Documentele respective arătau structura internă a cartelului și cercul apropiat al liderului. Presa locală scrie că o influenceriță mexicană, Maria Julissa, a fost acuzată pe rețelele sociale că ar fi avut legătură cu localizarea lui El Mencho. Femeia a negat categoric afirmaţiile.

Oseguera a fost rănit în timpul operațiunii de arestare,după ce membrii cartelului au opus o rezistență "foarte violentă". Baronul drogurilor a murit în drum spre Ciudad de Mexico, a spus ministrul. Oseguera și "cercul său apropiat" au fugit inițial într-o zonă împădurită la marginea orașului Tapalpa, unde au deschis focul asupra forțelor de securitate și asupra unui elicopter, care a fost nevoit să aterizeze de urgență, a mai dezvăluit Trevilla.

Doi bodyguarzi au fost răniți în confruntare și au murit în drum spre spital, iar alți cinci membri ai cartelului au murit în timpul sau după operațiune.

Eliminarea lui Oseguera, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) și unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, reprezintă o reuşită majoră pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, presată de guvernul american să combată traficul de fentanil.

În vârstă de 59 de ani, El Mencho transformase cartelul Jalisco într-una dintre cele mai puternice două grupări criminale din Mexic. Juca un rol principal în traficul de fentanil și alte droguri către SUA.

Americanii l-au pus oficial pe lista celor mai căutați traficanți în 2015.

