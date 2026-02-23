Crimă comisă de un român în Spania. Bărbatul de 35 de ani, care locuia cu părinţii săi, şi-a ucis vecinul spaniol cu o cruzime greu de imaginat. Motivul este unul absolut şocant - bietul om i-ar fi cerut să oprească muzica în timpul orelor de linişte. Îngrozită, mama victimei a sărit să-i salveze viaţa, însă părinţii românului au imobilizat-o, în timp ce fiul ei era înjunghiat şi bătut. Criminalul riscă acum până la 25 de ani de închisoare.

Momentul în care românul este scos în cătuşe, chiar sub ochii vecinilor, din apartamentul groazei a fost filmat. Din cap până în picioare, bărbatul e acoperit de sângele victimei.

Român scandalagiu, criminal cu sânge rege în Spania

Crima înfiorătoare a avut loc în cartierul rău-famat Benimàmet, din Valencia. Scandalul dintre român şi spaniol are rădăcini vechi, de aproape 2 ani. Bărbatul de 35 de ani a fost de mai multe ori reclamat la poliţie pentru deranjarea liniştii publice, însă a ignorat de fiecare dată avertismentele date de poliţie.

Articolul continuă după reclamă

Tensiunea a dat în clocot duminică, în timpul orelor de odihnă. Juan Carlos, victima de 59 de ani, a urcat la apartamentul în care stătea românul şi l-a rugat să oprească muzica ce deranja întregul bloc. A fost momentul în care agresorul, orbit de furie, l-a atacat cu un cuțit și l-a bătut cu o bâtă de baseball până l-a lăsat fără suflare.

Mama victimei, de 88 de ani, a urcat îngrozită la etajul superior când a auzit strigătele de ajutor. Acolo, părinţii românului au imobilizat-o pe bătrână, în timp ce fiul ei zăcea într-o baltă de sânge. Femeia a reuşit să scape şi s-a refugiat la o vecină care a sunat la poliţie. La faţa locului, anchetatorii i-au găsit trupul spaniolului sub masa din bucătărie. Corpul lui fost târât pe palierul blocului, iar românii au încercat să-i ascundă cadavrul.

"Era o familie bună, foarte bună, toată viaţa au stat aici, în cartier, erau oameni de treabă. O cunosc pe mamă şi îi cunoşteam pe copii încă de când erau mici", spun vecinii.

Poliţia din Valencia i-a reţinut şi pe părinţii atacatorului. Românul riscă o pedeapsă aspră pentru omor calificat de până la 25 de ani de închisoare.

Nu este primul scandal provocat de această familie. În ultimii ani, mai mulţi locatari s-au mutat din clădire, din cauza comportamentului lor agresiv. Surse citate de presa spaniolă spun că românul îşi deranja intenţionat vecinii cu care intra în conflict pe casa scării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰