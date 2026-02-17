Cinci tineri au murit într-un incendiu la un bloc din Spania, după ce au rămas blocați în pod

Cinci tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni seara într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din municipiul Manlleu, situat în apropiere de Barcelona.

Cinci tineri au murit într-un incendiu la un bloc din Spania, după ce au rămas blocați într-o debara - Captură video

Incendiul a izbucnit în podul blocului, folosit ca spaţiu de depozitare, iar, din motive încă necunoscute, persoanele care se aflau în interior nu au reușit să iasă, scrie El Pais.

Alarma a fost dată luni seara în jurul orei 21:10. Cauzele incendiului rămân necunoscute, potrivit unui comunicat oficial. Cel puțin patru dintre victime se aflau în încăperea în care a izbucnit focul și nu au putut ieși din motive încă neclare. Cele patru persoane rănite au suferit leziuni ușoare și nu au necesitat internare.

În total, 13 echipaje de pompieri au intervenit pe strada Montseny, după ce mai mulți locatari au sunat la 112, semnalând fum dens pe casa scării. Incendiul a fost stins la ora 21:41.

Primarul orașului, care are aproximativ 21.000 de locuitori și este situat la circa 60 de kilometri nord de Barcelona, a decretat trei zile de doliu oficial. Drapelele vor fi coborâte în bernă şi va fi ținut un moment de reculegere în fața primăriei.

Potrivit Protecției Civile, trei familii au fost relocate temporar la Hotel Torres Manlleu, iar ceilalți locatari s-au putut întoarce în apartamentele lor după stingerea incendiului.

