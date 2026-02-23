Cât de aproape este Rusia de o prăbușire economică, la patru ani de război? Analiză BBC

La prima vedere, Yelets, un oraș situat la aproximativ 350 de kilometri sud de Moscova, pare desprins dintr-un basm rusesc, cu biserici ortodoxe cu cupole aurite și pescari la copcă pe râul înghețat. Însă, potrivit unei relatări semnate de Steve Rosenberg, editor BBC pentru Rusia, atmosfera idilică este înșelătoare.

Pe malul râului, un panou publicitar anunță recrutări pentru armată și promite echivalentul a 15.000 de lire sterline celor care se înrolează pentru a lupta în Ucraina. În apropiere, un afiș cu un soldat rus care țintește cu un Kalașnikov este însoțit de mesajul: "Suntem acolo unde trebuie să fim", conform BBC.

La patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, războiul continuă, iar consecințele sunt vizibile și în orașele din interiorul Rusiei.

Patru ani de război și pierderi ascunse

Pe un bloc de nouă etaje din Yelets a fost realizată o pictură murală uriașă cu chipurile a cinci soldați ruși, localnici uciși în Ucraina. Deasupra stă scris: "Glorie eroilor Rusiei!". Autoritățile ruse nu publică date oficiale privind pierderile din "operațiunea militară specială", însă, notează BBC, se știe că Rusia a suferit pierderi importante pe front.

"Soțul prietenei mele a murit acolo. Și fiul verişoarei mele. Și nepotul", spune Irina, o localnică din Yelets. "Mulți oameni au fost uciși. Îmi pare rău pentru băieții ăștia."

Irina lucrează ca și controlor de bilete la autogară și spune că situația economică este dificilă. "Facturile la utilități ne sufocă. Prețurile ne apasă. E foarte greu să te descurci."

Cu toate acestea, ea ajută la pregătirea de pachete pentru soldații ruși de pe front și nu critică războiul, deși admite că nu îl înțelege pe deplin. "În Marele Război Patriotic știam pentru ce luptăm. Nu sunt sigură pentru ce luptăm acum."

Taxe şi facturi mai mari

Deși granița cu Ucraina este la circa 250 de kilometri, regiunea Lipetsk a fost vizată de drone ucrainene, iar autoritățile au instalat adăposturi de urgență în oraș. "Sirenele pornesc aproape în fiecare noapte", explică Irina. "Dar nu ies din clădire. Mergem doar pe coridor, unde nu sunt ferestre."

Războiul se resimte și economic. Guvernul rus a majorat TVA de la 20% la 22%, iar Ministerul de Finanțe a anunțat că veniturile suplimentare vor fi direcționate către "apărare și securitate". Televiziunea de stat a cerut populației să fie înțelegătoare.

"Trăim vremuri de război: un război impus de Occident", a declarat prezentatorul Dmitri Kiselev la televiziunea rusă. "Trebuie să-l câștigăm și nu putem fără un buget de război."

Micile afaceri, prinse între război și scumpiri

Micii antreprenori resimt presiunea. Anastasia Bykova, proprietara unei brutării din Yelets, spune că a fost nevoită să crească prețurile. "A trebuit să majorăm prețurile, pentru că facturile la utilități, chiria și taxele au crescut. Iar majorarea TVA înseamnă ingrediente mai scumpe."

"Imaginați-vă că închidem cu toții: brutăria noastră și restaurantul de vizavi. Încercăm să facem orașul să arate bine. Dar dacă închidem, ce mai rămâne? Doar o pată gri și întunecată."

În capitala regională Lipetsk, la aproximativ o oră de mers cu mașina, sunt vizibile aceleași afișe militare și adăposturi.

Susținere pentru război, dar nemulțumire față de prețuri

Ivan Pavlovici, un pensionar, este nemulțumit de prețurile tot mai mari și de facturile la utilități. Totuși, susține războiul. "Dacă aș fi mai tânăr, m-aș duce să lupt", spune el. "Operațiunea militară specială este excelentă. Doar că prețurile cresc încontinuu. Pensiile cresc, dar apoi cresc și prețurile și mai mult. Ce câștig eu? Nimic."

"Desigur, am trăi mai confortabil dacă nu ar exista operațiunea specială", adaugă el. "Se cheltuie mulți bani pentru ea. Oamenii dau și ei ce pot. Trebuie să ajutăm. Nu mă plâng."

Potrivit relatării BBC, pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, mulți ruși simt că viața devine tot mai grea, însă puțini cred că pot schimba situația. Optimismul este scăzut, iar mulți aleg să aștepte vremuri mai bune.

