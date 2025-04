Bazilica Santa Maria Maggiore a fost neîncăpătoare pentru cei care s-au recules la mormântul lui Francisc. Primii s-au aşezat la rând la şase dimineaţa. O oră mai târziu, porţile s-au deschis pentru pelerini - familii venite de la sute de kilometri sau credincioşi din alte ţări.

"Am venit aici pentru că, din păcate, nu am reuşit să ajung în timp ce era depus la Vatican. Am vrut să îl salut, să îi mulţumesc pentru ce a făcut / Este trist că nu avem parte de Papi ca el prea des. Sperăm că următorul va continua pe acelaşi drum", spun pelerinii.

O imagine care aminteşte de simplitatea Papei Francisc stârneşte mari emoţii peste tot în lume. Pelerinii au găsit un trandafir alb pe lespedea mormântului scăldat, parcă, într-o lumină divină. Argentinianul este al optulea Papă care doarme somnul de veci acolo, dar primul din ultimul secol care a făcut această alegere.

Un român a făcut parte din echipa care a lucrat la cripta unde a fost înhumat Papa Francisc

În echipa care a executat lucrările din cripta unde a fost înhumat Suveranul Pontif s-a aflat şi un român care, conform fostului secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost şi singurul străin implicat în proces.

La Vatican, Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, a ţinut o slujbă de pomenire în faţa a 200.000 de adolescenţi. Tot ieri, cardinalii au făcut o slujbă şi la Santa Maria Maggiore şi s-au rugat pentru odihna lui Francisc.

Videoclip nou cu Papa Francisc

Între timp, un nou videoclip cu regretatul pontif a fost făcut public. Filmuleţul, dedicat tinerilor, a fost înregistrat încă de pe 8 ianuarie.

"Dragi băieți și fete, unul dintre lucrurile foarte importante în viață este să asculți, să înveți să asculți. Când o persoană îți vorbește, așteaptă până termină ca să o înțelegi bine și apoi, dacă simţi, spune ceva. Dar a asculta este important", spune Papa Francisc.

Conclavul care va stabili numele noului conducător al Bisericii Catolici va începe, cel mai devreme, la 15 zile după trecerea Papei în nefiinţă, adică după data de cinci mai. Începând de astăzi, Capela Sixtină va fi închisă pentru a începe pregătirile pentru Conclav.

"Păstorul pe care Dumnezeu l-a dat poporului Lui, Papa Francisc, şi-a încheiat viaţa pământească şi ne-a lăsat. Totuşi, Evanghelia ne spune că exact în aceste momente de negură, Domnul vine la noi cu lumina Învierii", a declarat Pietro Parolin, secretar de stat la Vatican.

Omagiu emoţionant adus Papei pe un stadion din Argentina

În Argentina, echipa de fotbal preferată a lui Francisc, San Lorenzo, i-a cinstit memoria cu portrete uriaşe, afişate în timpul meciului cu Rosario Central. Căpitanii celor două echipe au purtat împreună un banner dedicat Papei, iar tot stadionul a aplaudat. Iar în Spania, chipul Sfântului Părinte a luminat noaptea, recreat cu 200 de drone deasupra mănăstirii Montserrat, în apropiere de Barcelona, la câteva ore după ce Francisc a fost înmormântat.

