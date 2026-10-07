Un român transporta mii de calendare de Advent prin Germania. Hoții i-au golit camionul în timpul pauzei

Un șofer român de TIR a rămas fără întreaga încărcătură după ce camionul său a fost jefuit într-o parcare de pe autostrada A2, în apropierea localității Irxleben, din Germania. Hoții au tăiat sigiliul semiremorcii și au sustras toate bunurile transportate.

Potrivit publicaţiei meetingpoint-magdeburg.de, furtul s-a produs în intervalul 2-5 octombrie, într-o zonă de parcare și odihnă aflată pe sensul de mers către Hanovra. Șoferul, în vârstă de 35 de ani, își lăsase camionul în parcare vineri seara, pentru perioada obligatorie de odihnă.

Când a revenit la vehicul, luni dimineață, românul a observat că sigiliul original al semiremorcii fusese tăiat, iar ușile acesteia erau deschise. În urma verificării, acesta a constatat că întreaga încărcătură dispăruse.

Mii de calendare de Advent și produse cosmetice, furate

Potrivit primelor informații furnizate de autoritățile germane, în camion se aflau mii de calendare de Advent care conțineau produse de înfrumusețare, precum și seturi de cosmetice.

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Valoarea bunurilor furate este estimată la sute de mii de euro, ceea ce transformă cazul într-unul dintre furturile importante de marfă anchetate în zonă.

Polițiștii au intervenit la fața locului și au ridicat mai multe probe, iar cercetările continuă pentru identificarea autorilor.

Poliția caută martori

Anchetatorii încearcă acum să afle cine a comis furtul și dacă au existat persoane care au observat activități suspecte în zona parcării.

Poliția rutieră face apel la șoferii și ceilalți martori care s-au aflat în perioada 2-5 octombrie în zona stației de alimentare și a parcării de pe A2, în apropiere de Irxleben, să transmită orice informație care ar putea ajuta la identificarea hoților.

Sesizările pot fi transmise Poliției Autostrăzii la numărul 039204 / 720 sau oricărei unități de poliție din Germania.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii infracțiunii de furt calificat în formă organizată. Ancheta este în desfășurare, iar autorii nu au fost identificați până în prezent.