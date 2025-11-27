Programul târgului de Crăciun Bucureşti 2025. Ce activităţi şi concerte au loc

Capitala se pregăteşte pentru una dintre cele mai aşteptate perioade ale anului, iar Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 promite să aducă magie, tradiţie şi distracţie pentru toate vârstele. Evenimentul va începe oficial pe 29 noiembrie şi va dura până pe 28 decembrie, oferind o mulţime de motive pentru a petrece timp în aer liber, în centrul oraşului.

Târgul este deschis zilnic, începând cu ora 12:00 în timpul săptămânii şi de la 10:00 în weekend, până spre ora 22:00, astfel încât să poată fi vizitat atât de cei care vin după muncă, cât şi de familiile cu copii sau turiştii care preferă zilele libere. Locaţia principală este Piaţa Constituţiei, dar în paralel, alte două zone – Piaţa Universităţii şi Esplanada Operei Naţionale – găzduiesc târguri tematice, cu atmosferă şi programe artistice diferite.

Târgul de Crăciun Bucureşti se deschide pe 29 noiembrie

Vizitatorii vor avea acces la peste 120 de căsuţe cu produse artizanale, decoraţiuni de Crăciun, suveniruri unice, dar şi delicatese culinare specifice sărbătorilor: turtă dulce, vin fiert, ciocolată caldă şi preparate tradiţionale româneşti. Pentru cei mici, Casa lui Moş Crăciun este pregătită cu surprize, iar roata panoramică şi caruselul îi aşteaptă cu momente de neuitat.

În plus, organizatorii au pregătit şi activităţi speciale, precum ateliere de creaţie pentru copii, unde cei mici pot învăţa să realizeze ornamente sau să picteze figurine de Crăciun. Vor fi şi zone interactive cu instalaţii luminoase, perfecte pentru fotografii de sezon.

Ce concerte sunt programate

Spiritul sărbătorilor va fi amplificat de un program artistic bogat. Seara de deschidere, pe 29 noiembrie, va fi marcată de aprinderea luminiţelor şi un concert live cu artişti de top din muzica românească, care vor interpreta colinde tradiţionale şi piese festive moderne.

Pe tot parcursul târgului, în fiecare weekend şi în zilele premergătoare Crăciunului, vor avea loc concerte de colinde, spectacole folclorice şi recitaluri de muzică clasică, dar şi evenimente cu DJ şi muzică urbană pentru tineret, în zona târgului de la Piaţa Universităţii.

De asemenea, Esplanada Operei Naţionale va găzdui mini-concerte şi reprezentaţii teatrale, axate pe poveşti de Crăciun şi tradiţii româneşti, destinate în special familiilor cu copii.

Program complet al târgului de Crăciun Bucureşti 2025

Bucharest Christmas Market – Piața Constituției

Perioada: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025 - Zilnic: luni–vineri între 12:00 – 22:00, iar sâmbătă–duminică între 10:00 – 22:00 (inclusiv 25 și 26 decembrie).

Tematică / atmosferă: brad de Crăciun de 30 m (cel mai mare “brad ecologic” din ţară în 2025), roată panoramică, carusel, Casa lui Moș Crăciun, peste 120 de căsuțe cu meșteșugari / artizani / producători locali, decoruri de sărbătoare, lumini festive.

Bucharest Downtown Christmas Market – Piața Universității

Perioada: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025 - Program similar: luni–vineri 12:00–22:00, weekend 10:00–22:00.

Specific: târg cu atmosferă urbană / food‑truck, instalaţii luminoase, decoraţiuni, carusel.

Bucharest Opera Christmas Market – Esplanada Operei Naționale București

Perioada: 6 – 28 decembrie 2025 - Program: deschis zilnic, cu program adaptat (în general după-amiaza / seara; în weekend probabil de la ~10:00), dar ţinând cont de atmosfera mai relaxată și artistică a locului. Visit Bucharest+1

Ce oferă: târg cu cadouri, suveniruri, delicii culinare, plus o linie culturală: muzică live, spectacole tematice, atmosferă mai „elegantă” / festivă.

Mai multe informaţii despre program găsiţi aici!

