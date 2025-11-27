Se deschide târgul de Crăciun Bucureşti 2025. Care sunt preţurile şi ce se poate vedea

Bucureștiul intră oficial, de sâmbătă — 29 noiembrie 2025 — în magia sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun organizate de Primăria Capitalei prin CREART. Trei locații simbol transformă centrul orașului într-un tărâm feeric, plin de lumini, colinde, tradiții, mâncăruri calde şi cadouri de Crăciun.

Târgul de Crăciun București 2025 își deschide porțile sâmbătă seara, iar Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor. Mii de oameni sunt așteptați la aprinderea luminițelor și la inaugurarea bradului imens din Piața Constituției, care devine din nou centrul festivităților de iarnă.

Care sunt preţurile la târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei

Piaţa Constituţiei va fi, şi anul acesta, punctul central pentru pasionaţii sărbătorilor de iarnă. Aici va fi instalat bradul gigant de aproape 30 de metri, decorat cu mii de lumini şi ornamente tradiţionale. Roata panoramică, caruselul cu etaj şi Casa lui Moş Crăciun sunt atracţiile principale pregătite pentru cei mici, dar şi pentru adulţii care vor să simtă din plin spiritul sărbătorilor. Comercianţii au început deja să amenajeze căsuţele cu suveniruri, dulciuri şi preparate tradiţionale, iar aromele de vin fiert şi turtă dulce vor umple zona încă din primele minute de program.

Bradul din 2025, cel mai mare brad ecologic din România

Bradul din acest an va avea aproximativ 30 de metri înălţime, ceea ce îl transformă în cel mai mare brad ecologic din România. Conform organizatorilor, este un brad “eco‑friendly”: este promovat drept un pom sustenabil, parte din eforturile de a combina spiritul tradițional de Crăciun cu grija pentru mediu.

Bradul va fi împodobit cu mii de lumini LED, globuri, ghirlande și ornamente, decorul său este gândit să creeze o atmosferă feerică, potrivită pentru seara de deschidere și pentru toate sărbătorile.

Sub brad, în Piața Constituției, se vor afla și alte atracții importante: roata panoramică, caruselul, căsuțele meșteșugarilor — toate legate de brad, făcând din el punctul central al târgului.

Târgul de Crăciun Bucureşti rămâne deschis până pe 28 decembrie

Târgul de Crăciun din București 2025 se va desfășura pe durata întregii luni decembrie, oferind vizitatorilor o atmosferă de sărbătoare între 29 noiembrie și 28 decembrie. Cel mai mare târg, organizat în Piața Constituției, va fi deschis în această perioadă, iar alte două locații importante, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale, vor funcționa în același interval, cu excepția Esplanadei Operei care începe pe 6 decembrie și se încheie tot pe 28 decembrie.

Astfel, bucureștenii și turiștii au aproape o lună la dispoziție pentru a vizita târgurile și pentru a se bucura de bradul uriaș, luminițe, preparate tradiționale și concerte festive. Programul zilnic este conceput astfel încât să ofere acces atât celor care vin după-amiaza și seara, cât și celor care preferă vizitele în timpul zilei, în weekenduri sau zile lucrătoare.

