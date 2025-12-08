Nicuşor Dan se află într-o vizită crucială la Paris. Mâine, șeful statului va fi primit la Palatul Elysee de Emmanuel Macron, liderul european care l-a susţinut şi în campania electorală pentru prezidenţiale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele Nicușor Dan se pregătește, aşadar, pentru o vizită oficială importantă la Paris, programată în zilele următoare. Pe agenda discuțiilor se vor afla și teme europene majore, inclusiv bugetul multianual al Uniunii Europene, vizita având loc cu mai puțin de două săptămâni înaintea reuniunii Consiliului European.

Relația strânsă dintre Emmanuel Macron și Nicușor Dan a fost vizibilă și în campania electorală, dar şi în momentul în care liderul francez a transmis recent, de Ziua Națională, o scrisoare în care a reiterat parteneriatul și legăturile istorice dintre cele două state. Tot luni seară, președintele României urmează să aibă o întâlnire cu diaspora la Ambasada României, comunitatea românească din străinătate fiind menționată și în strategia națională de apărare pentru rolul său esențial.

Articolul continuă după reclamă

Întâlnirea oficială cu Emmanuel Macron va avea loc marți, la Palatul Elysee. În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan ar putea primi detalii despre planurile de pace pentru Ucraina, în contextul vizitei recente a președintelui francez la Londra. La rândul său, șeful statului român va prezenta poziția României privind evoluțiile din regiune.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰