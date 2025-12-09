Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Manole, despre majorarea salariului minim: Nu putem accepta ca cei care muncesc să fie în risc de sărăcie

Salariul minim ar trebui să crească nu doar în sprijinul angajaților, ci și al întregii economii, susține ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, scrie Mediafax. Oficialul afirmă că România are productivitate în creștere, costuri ale muncii printre cele mai mici din UE și o inflație care erodează veniturile, motiv pentru care un salariu minim decent devine o necesitate, nu doar o opțiune politică.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 16:54
Petre Manole cere creșterea salariului minim: „Este necesară pentru economia României” Manole, despre majorarea salariului minim: Nu putem accepta ca cei care muncesc să fie în risc de sărăcie - Hepta

"Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României. Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor", a scris ministrul Muncii.

Directiva europeană și noua lege care schimbă calculul salariului minim

El a explicat faptul că o lege aflată în vigoare, stabilită prin consens între mediul de afaceri, sindicate şi Guvern în 2024, este implementarea directivei europene privind salariile minime şi a reprezentat un jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Articolul continuă după reclamă

Manole apreciază că, în acest moment, legea nu mai permite politizarea salariului minim, ci îl calculează pe baze obiective.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Productivitate în creştere, salarii printre cele mai mici din UE

"Inflaţia de peste 9% erodează puterea de cumpărare. Productivitatea muncii în România a crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană în ultimii ani din 2015 până în prezent (28,8%), peste media ţărilor CEE (21,1%) şi peste media ţărilor din UE (5,5%). Costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE (12,5 Euro/ oră în Ro vs 33,5 Euro/oră în UE), sub Ungaria, Polonia şi Slovacia", a arătat ministrul.

Astfel, în opinia sa, oamenii produc mai mult, dar sunt plătiţi prea puţin.

"Mai mult decât atât, argumentul de bun-simţ este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal şi corect, care câştigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie", a spus, în final, Florin Manole.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

petre manole ministrul muncii salariul minim salarii masuri fiscale deficit bugetar uniunea europeana
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri economice » Manole, despre majorarea salariului minim: Nu putem accepta ca cei care muncesc să fie în risc de sărăcie