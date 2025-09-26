Rusia ameninţă cu războiul orice ţară va doborî un avion de-al ei, după ce mai multe state NATO iau în calcul să răspundă în forţă dacă Moscova le încalcă spaţiul aerian. În paralel, Comisia Europeană insistă cu aşa-numitul „Zid al dronelor“ care să protejeze blocul estic al Alianţei.

Rusia ameninţă NATO cu războiul.

"Va fi război. Va fi război, ce altceva să fie?!", a declarat Alexey Meshkov, ambasadorul rus în Franţa, întrebat ce s-ar întâmpla dacă ar fi doborât un avion rusesc.

Ameninţarea cu războiul vine de la ambasadorul Rusiei în Franţa, după ce Donald Trump a sfătuit ţările NATO să doboare avioanele Moscovei, dacă acestea le invadează spaţiul aerian.

"Nu o să mai numesc pe nimeni altcineva tigru de hârtie, dar Rusia a cheltuit milioane de dolari pe bombe, rachete, muniţie şi vieţi, vieţile ruşilor şi nu au cucerit prea mult teritoriu", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Federaţia, în război cu NATO

Polonia şi statele baltice au transmis Casei Albe că au înţeles mesajul lui Donald Trump. România, la rândul ei, a stabilit procedura pentru doborârea dronelor care încalcă teritoriul. La ONU, ministrul de Externe al Rusiei a spus deschis - Federaţia este deja în război cu NATO.

"Un exemplu clar al ambițiilor neocolonialiste este criza provocată de Occident în Ucraina, prin care NATO și Uniunea Europeană vor să declare, și au declarat deja, un adevărat război țării mele. și participă direct la acesta", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe.

"Nu suntem în război, dar nici nu mai suntem în pace deplină. Suntem atacați, atacuri hibride sub formă de campanii de dezinformare și, într-adevăr, incursiuni cu drone", a declarat Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania.

Comisia Europeană insistă să realizeze aşa-numitul zid al dronelor - mijloace pentru detectarea şi doborârea dronelor ruseşti. Comisarul european al apărării a primit misiunea să pună în practică planul propus de Ursula von der Leyen. România este în grupul celor 10 ţări care vor face parte din acest proiect.

