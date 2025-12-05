Puşcaşi marini francezi au deschis focul asupra a cinci drone care survolau baza nucleară de la Ile Longue, în apropiere de portul Brest, unul dintre obiectivele strategice ale Franţei, unde staţionează submarine capabile să lanseze rachete nucleare. Incidentul, care a avut loc joi seara, survine pe fondul intensificării survolurilor neautorizate cu drone în Europa, în special în zone cu acces restricţionat, şi a determinat activarea dispozitivelor de securitate ale bazei.

Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra a cinci drone care au survolat o baza nucleară de lângă Brest - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Comandamentul bazei a activat un dispozitiv de combatere a dronelor, iar batalionul de puşcaşi marini responsabil cu securitatea a tras mai multe focuri de armă, potrivit mai multor media care citează Jandarmeria franceză drept sursă, care a refuzat să ofere mai multe detalii, potrivit Agerpres.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 19:30 (18:30 GMT) şi nu este prima oară când sunt raportate survoluri de drone de origine necunoscută în această zonă cu acces restricţionat, o situaţie similară fiind semnalată în noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

Situl este protejat de puşcaşi din cadrul forţelor navale franceze şi de 120 de jandarmi ai marinei.

Articolul continuă după reclamă

Baza din Ile Longue este un obiectiv de importanţă strategică pentru forţa franceză de descurajare nucleară, întrucât aici staţionează patru submarine nucleare.

Survolurile cu drone s-au intensificat în ultimele luni în Europa, pe fondul tensiunilor cu Rusia. Aeroporturile şi ţările est-europene sunt vizate în mod special. De exemplu, vineri, traficul a fost perturbat pentru scurt timp pe aeroportul din Bruxelles, potrivit portalului belgian SudInfo, după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰