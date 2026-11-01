Pe plajele din Franţa oamenii caută o pradă cu totul neaşteptată: pachete cu cocaină! Sute de persoane au pornit într-o adevărată goană după droguri pe litoralul din sud-vestul ţării, după ce au aflat dintr-o ştire televizată că aproximativ 15 tone de stupefiante ar fi ajuns în apele Atlanticului, după ce au fost pierdute de traficanţi.

Cu motociclete, ATV-uri, lanterne şi unelte de săpat, oamenii scormonesc nisipul centimetru cu centimetru, în speranţa că vor da lovitura. Numai că poliţia franceză le-a luat-o înainte cu avertismentele.

Mai multe zone au fost închise, plajele sunt supravegheate inclusiv din elicoptere, iar cei care pun mâna pe droguri riscă ani grei de închisoare.

Deocamdată, autorităţile spun că nimeni nu ar fi găsit nimic. Şi nici nu au lămurit dacă cele 15 tone au ajuns accidental în ocean sau dacă traficanţii le-au aruncat intenţionat, ca să scape de probe. O comoară pe care, de data aceasta, nimeni n-ar trebui să o găsească!